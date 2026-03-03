Svijet

FBI: Iran bi mogao napasti Kaliforniju dronovima s mora

Objavljeno prije 52 minute

FBI je upozorio vlasti u Kaliforniji na mogući iranski napad dronovima s plovila uz obalu. Upozorenje se temelji na obavještajnim podacima i dolazi u kontekstu napetosti između SAD-a i Irana.

Prema informacijama koje smo nedavno dobili, Iran je od početka veljače 2026. navodno namjeravao izvesti iznenadni napad bespilotnim letjelicama s neidentificiranog plovila uz obalu Sjedinjenih Država”, stoji u biltenu u koji je ABC News imao uvid. “Napad bi bio usmjeren na neodređene ciljeve u Kaliforniji, a izveo bi se u slučaju američkih udara na Iran. Nemamo dodatnih informacija o vremenu, načinu, meti ili počiniteljima ovog navodnog napada.”

Upozorenje je izdano u kontekstu vojnih akcija Trumpove administracije protiv Islamske Republike, na što je Iran već odgovarao napadima dronovima na ciljeve diljem Bliskog istoka,piše Index

Lokalni ured FBI-a u Los Angelesu odbio je dati komentar, dok iz Bijele kuće nije stigao odgovor na upit.


