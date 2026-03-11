STIŽE NAJHAOTIČNIJI DAN GODINE – Rijetka planetarna kombinacija pada baš na petak 13.

Rijetka astrološka kombinacija mogla bi doneti nesporazume, kašnjenja i emotivnu napetost.

Astrolozi ovih dana sve češće upozoravaju na datum koji bi, prema njihovim tumačenjima, mogao donijeti pojačanu napetost i nepredvidive situacije. Riječ je o petku, 13. martu 2026. godine, danu kada se, kako tvrde, poklapaju dva astrološka fenomena koja se rijetko susreću – retrogradni Merkur u znaku Riba i čuveni „petak 13“, koji se u mnogim kulturama smatra danom loše sreće.

Prema njihovim procjenama, ovakav spoj nije se dogodio još od početka osamdesetih godina prošlog vijeka, pa ga neki astrolozi nazivaju jednim od neobičnijih kosmičkih trenutaka u posljednjih nekoliko decenija. Zbog toga savjetuju oprez u planiranju važnih obaveza i donošenju velikih odluka.

Petak 13. sam po sebi već ima reputaciju datuma koji mnogi doživljavaju sa dozom nelagode. Kada se tome doda retrogradni Merkur, planeta koja se u astrologiji povezuje sa komunikacijom, tehnologijom i putovanjima, dobija se period koji bi, prema njihovim tumačenjima, mogao donijeti više nesporazuma, kašnjenja i emotivnih previranja nego obično.

Retrogradni Merkur u Ribama traje od kraja februara do 20. marta, a ovaj znak često se povezuje sa intuicijom, snovima i emocijama. Zbog toga astrolozi tvrde da se u ovom periodu logika i racionalno razmišljanje lakše gube u talasu osećanja i unutrašnjih dilema.

„Kada se Merkur nađe u Ribama dok se kreće retrogradno, ljudi postaju osjetljiviji, a komunikacija može biti zbunjujuća. Stari problemi, razgovori ili nerazjašnjeni odnosi mogu ponovo isplivati na površinu“, objašnjavaju pojedini astrolozi.

Situaciju dodatno komplikuje još jedan planetarni aspekt. U istom periodu dolazi do snažnog uticaja Saturna i Neptuna – planeta koje simbolično predstavljaju stvarnost, odgovornost i iluzije. Njihov susret, koji se dešava relativno retko, mnogi tumače kao trenutak kada se ljudi suočavaju sa istinama koje su ranije izbjegavali.

Zbog svega toga, astrolozi savetuju da se tog dana izbegavaju nagle odluke, važne poslovne promene i nepotrebni konflikti. Umjesto toga, preporučuju smiren pristup, više strpljenja u komunikaciji i fokus na lični mir.

Ipak, mnogi naglašavaju da ovakvi astrološki događaji ne moraju nužno donijeti loše ishode. Oni se često posmatraju i kao prilika za introspekciju, završavanje starih priča i donošenje važnih životnih lekcija.

Drugim riječima, petak 13. marta možda neće biti katastrofalan dan, ali bi mogao biti trenutak koji nas podsjeća da usporimo, razmislimo i pažljivije biramo sljedeće korake, piše naj žena.

