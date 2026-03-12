Trump: Pobijedili smo Iran, ali još ne želimo otići prerano

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Amerika ostvarila pobjedu u sukobu s Iranom, ali je poručio da će vojne operacije biti nastavljene dok ciljevi ne budu u potpunosti ostvareni.

Govoreći na jednom događaju u saveznoj američkoj državi Kentucky, Trump je rekao da se američke snage neće povući prije nego što, kako je naveo, posao bude završen.

“Ne odlazimo dok taj posao ne bude gotov. A to će se desiti veoma brzo“, kazao je Trump.

Napetosti u regiji naglo su porasle nakon 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran.

Prema dostupnim podacima, u tim napadima poginulo je više od 1.300 ljudi, među kojima je i bivši vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei.

Trump je naveo da su američke snage tokom operacija onesposobile 58 iranskih ratnih brodova. Ipak, naglasio je da ne želi prerano proglašavati konačnu pobjedu.

“Pobijedili smo. Kažem vam, pobijedili smo. Ipak, nikada nije dobro prerano govoriti o pobjedi. Ali dobili smo ovu bitku. Moglo bi se reći da je sve bilo riješeno već u prvom satu“, izjavio je američki predsjednik.

Govoreći o operaciji protiv Irana, Trump je kazao da je riječ o, kako je naveo, svojevrsnoj „ekskurziji“ američke vojske.

“Znate li šta znači ekskurzija? Morali smo napraviti mali izlet kako bismo se riješili nekih veoma opasnih ljudi. To je trebalo biti učinjeno još prije 47 godina. Ubijali su naš narod“, rekao je Trump.

Dodao je da je Iran, prema njegovim riječima, bio spreman za sukob i upozorio da ta zemlja, kako tvrdi, želi proširiti svoj uticaj na cijeli Bliski istok.

“Veoma su jaki i pokušat će preuzeti cijeli Bliski istok. Uništili bi Izrael. Mislim da još uvijek ne znaju šta ih je snašlo. Nisu očekivali ovakav odgovor američke vojske“, rekao je Trump.

Na kraju je naglasio da američke snage neće napustiti operacije dok svi planirani ciljevi ne budu ostvareni.

“Ne želimo otići prerano. Moramo završiti posao. Tokom posljednjih 11 dana naša vojska je praktično uništila Iran“, zaključio je Trump, pišu Vijesti.

