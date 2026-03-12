Osobe koje se u djetinjstvu nisu osjećale voljeno često razviju pet osobina

Osobama koje su odrasle u emocionalno suzdržanom okruženju često je teško razumjeti, pokazati ili prihvatiti naklonost drugih ljudi. Takva iskustva mogu oblikovati način na koji pristupaju prijateljstvima i romantičnim vezama.

Teško dopuštaju drugima da im se približe

Osobe koje su odrasle u emocionalno suzdržanim domovima često oko sebe grade snažne zaštitne zidove. Taj ih štit štiti od moguće boli i razočaranja. Zbog toga razvijaju snažan osjećaj samostalnosti i radije same obrađuju svoje emocije. Iako su zdrave granice važne, mogu postati problem ako su toliko visoke da isključuju druge ljude, piše YourTango.

Strah od ranjivosti

Odrastanje u domu bez emocionalne otvorenosti može promijeniti način na koji osoba doživljava ranjivost. U takvom okruženju izražavanje osjećaja često je potisnuto ili odbačeno. Djeca se zbog toga mogu osjećati nevažno ili nevidljivo. Stručnjaci savjetuju postupno preuzimanje emocionalnih rizika i izgradnju povjerenja u sigurnim odnosima.

Poteškoće u razumijevanju emocija

Djeca koja odrastaju u domovima gdje se ne govori o osjećajima mogu imati poteškoće u razumijevanju vlastitih emocija. Nedostatak emocionalnog vodstva može stvoriti zbunjenost i nesigurnost. Ponekad je takvo ponašanje roditelja povezano s njihovim vlastitim iskustvima iz djetinjstva, što se naziva generacijskom traumom. Razvoj emocionalne pismenosti moguć je kroz prepoznavanje i imenovanje vlastitih osjećaja.

Nisko samopoštovanje

Dom bez emocionalne podrške može snažno utjecati na samopoštovanje. Nedostatak roditeljske potvrde može dovesti do osjećaja bezvrijednosti koji se prenosi i u odraslu dob. Djeca također često usvajaju obrasce ponašanja svojih roditelja. To može otežati stvaranje prijateljstava i pojačati osjećaj usamljenosti,piše Avaz

Problemi s povjerenjem

Osobe koje u djetinjstvu nisu osjećale emocionalnu povezanost često imaju poteškoća s povjerenjem u odrasloj dobi. Negativna iskustva iz doma mogu stvoriti strah da će ih drugi ljudi povrijediti. Zbog toga se ponekad povlače i izbjegavaju bliske odnose. Stručnjaci savjetuju da se novi odnosi grade postupno kako bi se razvila sigurnost i povjerenje.

