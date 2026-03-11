Milanović poručio izraelskom ambasadoru: Braco, ovo ti je Zagreb, a ne Tel Aviv

Najžešća reakcija uslijedila je nakon što je Koren iransku ambasadu u Zagrebu nazvao “terorističkom jazbinom”. Milanović je poručio da je takav rječnik neprihvatljiv na hrvatskom tlu i naglasio da Hrvatska neće dozvoliti prelijevanje tuđih sukoba.

“Tuđe infekte i bacile u Hrvatskoj nećemo, ni iranske ni izraelske. Ovo je, braco, Zagreb, nije Tel Aviv”, rekao je Milanović.

Na konferenciji je predsjednik govorio i o unutrašnjim političkim odnosima, oštro kritikujući premijera Andreja Plenkovića kojeg je optužio za “seljačku zloupotrebu sistema”.

Kao primjere naveo je, kako tvrdi, fiksiranu kadrovsku strukturu u diplomatiji i postavljanje ljudi u Državno odvjetništvo bez demokratskog mandata.

Posebno se osvrnuo i na ministra odbrane Ivana Anušića, poručivši da mu on nije sagovornik.

“Neka putuje, neka vježba Krav Magu, ali ja se neću ustručavati komentarisati poteze koje smatram štetnim”, rekao je Milanović, dodajući da njih dvojica nisu na istoj političkoj razini jer je on direktno izabran od građana.

Govoreći o međunarodnoj politici, Milanović je Evropsku uniju opisao kao “čopor kućnih mačaka” u kojem svaka država vuče na svoju stranu. Prema njegovim riječima, Hrvatska ne može voditi zajedničku vanjsku politiku s državama poput Estonije jer ima vlastiti identitet i interese, što je, kako kaže, pokazano i nedavnom odlukom o povlačenju vojnika s Bliskog istoka.

