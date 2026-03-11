BiH

Kakve su cijene za ramazan: Kilogram pilećeg filea ponovo ide do 15 KM… Koliko košta najjeftiniji iftarski meni?

Objavljeno prije 52 minute

Na bosanskohercegovačkom tržištu meso je jedno od najskupljih prehrambenih proizvoda, gdje crveno meso tradicionalno drži visoke cijene, a piletina cjenovno važi za najpovoljniju opciju za potrošače.

Prema tržišnim podacima iz maloprodaje, do sredine februara kilogram pilećeg filea u supermaketima se mogao kupiti po cijeni nižoj od 12 KM, međutim, u drugoj polovini mjeseca, s početkom mjeseca posta, zabilježen je skok cijena, te se kilogram ovog mesa kretao od 14,45 KM do 14,95 KM. U mesnicama 15 KM, piše Forbes BiH.

Glavni asortiman

Na domaćem tržištu pileće meso je moguće kupiti od četiri proizvođača i to Madija, Akove, Perutnine Ptuj (Slovenija) i Vindije (Hrvatska).

Kako su za Forbes BiH pojasnili trgovci u jednoj od Vindijinih prodavnica u Sarajevu, već duže vrijeme nije se mijenjala cijena njihovih proizvoda, a one se u ovoj kompaniji formiraju u Hrvatskoj. Njihov glavni asortiman, puretina, na tržište BiH, dolazi iz Hrvatske, a piletina iz Srbije.

– Neznatno je poskupila puretina, dok se cijena piletine u našim radnjama nije mijenjala – kazali su.

U maloprodaji napominju, cijena puretine se kreće od 6,95 KM pa naviše.

U sarajevskoj mesnici Hodžić za Forbes BiH kažu, kako kilogram pilećeg filea u njihovoj mesnici košta 15 KM.

Iako su neki proizvođači podigli cijenu za 2 KM u nabavci, ističu kako je maloprodajna cijena piletine u njihovoj mesnici ostala ista, ali uz smanjenu maržu. Također se, navode, cijena njihovog ostalog asortimana mesa u ramazanu nije povećala.

– Mi smo trgovci piletinom, više smo u mesarstvu.

Navode kako jedan od najvećih proizvođača piletine, Perutnina Ptuj, trenutno renovira svoju klaonicu, te da veća potražnja, automatski znači i viša cijena.

– Kada se trgovci podijele na tri dobavljača, imate konkurenciju i cijena je stabilna. Sada, kada je Perutnina Ptuj zatvorila svoju klaonicu, svi su prešli na dva dobavljača – govore dodajući: “Perutnina Ptuj je dosta ublažavala cijenu pilećeg mesa”.

Nakon skoka cijena prvih dana ramazana, cijene se na nekim prodajnim mjestima polako hlade. Pileći file u rinfuzi trenutno je moguće pronaći i po cijeni od 11,35 KM, dok je najjeftinija opcija kilogram mesa batak – karabatak, čija cijena iznosi nešto manje od 5 KM.

Kako prepoznati kvalitetno pileće meso

Mjesec ramazana tradicionalno je period povećane potrošnje. Za građane, od kojih značajan broj živi od najniže penzije koja je u februaru iznosila 666,76 KM, i minimalne plate od 1.027 KM, i najmanja korekcija cijena predstavlja opterećenje na budžet.

Prema najnovijim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, cijene hrane i bezalkoholnih pića u januaru 2026. godine bile su za 4,6 posto više nego godinu ranije. Na mjesečnom nivou, u odnosu na decembar 2025., hrana je poskupjela za dodatnih 1,6 posto, dok je ukupna godišnja inflacija iznosila 3,6 posto.

Iftarski meni u restoranu

Građani koji sebi žele priuštiti iftar izvan doma, u nekom od restorana u glavnom gradu BiH, moraju izdvojiti između 25 i 65 KM po osobi. Cijenu diktira vrsta glavnog jela koje je obično pravljeno od mesa.

Prema javnim objavama samih ugostiteljskih objekata, iftarski meni koji košta 25 KM uključuje hurme, limunadu i topu, glavno jelo je piletina sa žara, a čokoladni kolač desert.

Najskuplji iftarski meniji su oni čija glavna jela uključuju crveno meso i to teleće pečenje, juneći odrezak, brix sahan ili bosanski sahan, dok su predjela i deserti uglavnom isti: topa i hurme, bosanska kafa, baklava ili hurmašica.

Pojedini restorani nude i švedski sto, koji podrazumijeva konzumiranje jela različitih vrsta.

Tradicionalni i neizostavni proizvod tokom mjeseca posta je somun. Kako su za Forbes BiH kazali u jednoj od najpoznatijih pekara u starom dijelu Sarajeva, Alifakovac, cijena somuna je ostala na prošlogodišnjem nivou te iznosi 1,50 KM.


