Ljubavni horoskop za ožujak/mart 2026.: Lavovi ulaze u emocionalno intenzivnu fazu, Strijelce očekuje strast i radost!

OVAN

Za Ovna je ožujak/mart pola u sjeni, pola na reflektorima. Prvi dio mjeseca ljubavno je više unutarnji. Ribe padaju u Vaše dvanaesto polje pa se dosta toga događa „iza zavjese“: tajne simpatije, potisnute želje, prisjećanje na bivše, snovi koji vraćaju stare emocije. Merkur retrogradan ovdje vraća poruke koje ste možda htjeli poslati, a niste, ili otvara temu koju ste nekoć izbjegli.

Ako ste u vezi, ovo je vrijeme kada na površinu izlaze stvari koje niste jasno izgovorili. Ne mora biti drama, ali Vaša unutarnja iskrenost prema sebi postaje presudna: jeste li zadovoljni, ili nosite tihu zamjerku?

Pomrčina u Djevici 3.3. aktivirala je područje svakodnevice. Partnerove navike, Vaše navike, način na koji se brinete jedno za drugo – sve to postaje vidljivo. Možda shvatite da ste zbog odnosa zaboravili na sebe, ili obrnuto.

Od 6.3. Venera ulazi u Vaš znak, a od 20.3. i Sunce prelazi u Ovna. Ovo je ljubavni „restart“. Vaša privlačnost raste, ljudi reagiraju na Vašu iskrenost i direktnost. Ako ste slobodni, ovo je razdoblje u kojem će se mnogi odvažiti na prvi korak, poruku, poziv. Ako ste u vezi, imate priliku osvježiti odnos – ali pod uvjetom da stvarno pokažete tko ste sada, a ne da glumite staru verziju sebe.

Saturn i Neptun u Ovnu traže da u ljubavi budete i hrabri i zreli. Nema više igranja uloga, kombinacije tipa „igramo se, ali ništa ozbiljno“ teško prolaze – ili ulazite otvoreno, ili polako nestaje energija za održavanje odnosa iz navike.

BIK

Bikovi u ožujak/mart ulaze s jakim naglaskom na prijateljstva, grupe i „sivo područje“ između prijateljstva i ljubavi. Ribe su Vaše jedanaesto polje pa su zauzeti Bikovi usmjereni na zajedničke planove, društveni život, kolege, a slobodni Bikovi mogu primijetiti da se netko iz kruga prijatelja počeo izdvajati.

Merkur retrogradan u tom polju često znači da se stari prijatelj javlja, da se vraćate u stari kolektiv ili grupu, ili da se vraća osoba s kojom ste oduvijek imali „ono nešto“, ali nikad nije bilo pravo vrijeme. Mars u Ribama u isto vrijeme pojačava emocionalnu dinamiku u društvu: male ljubomore, privlačnosti, neizgovorene simpatije.

Pomrčina u Djevici 3.3. pala je u Vaše peto polje ljubavi, djece i radosti. Za neke Bikove to je kulminacija jedne ljubavne priče – odluka da veza postane ozbiljnija ili, ako se iscrpila, da se zatvori. Slobodni Bikovi oko tog datuma mogu imati snažan susret koji ih vraća u život ili ključan uvid u to kakvu ljubav više ne žele.

Krajem mjeseca, s Venerom i Suncem u Ovnu u Vašem dvanaestom polju, dio ljubavne priče ostaje skriven. To može biti tajna simpatija, veza koja još nije spremna za javnost ili unutarnji proces zatvaranja jedne stare ljubavi. Nemojte žuriti s odlukama; ovo je mjesec čišćenja i pripreme, a pravi erotski i ljubavni zamah za Bikove stiže kasnije, kad Venera uđe u Vaš znak.

BLIZANCI

Za Blizance je ožujak/mart ljubavno vezan uz karijeru i društveni život. Ribe su na vrhu Vaše karte, u desetom polju pa se ljubavne priče lako prepliću s poslom, statusom i imidžom. Netko s posla, netko „iz javnosti“, netko tko Vam se divi zbog onoga što radite – to su tipične slike ovog mjeseca.

Merkur retrogradan u Ribama može vratiti starog kolegu ili kolegicu s kojom je nekad postojala kemija, ili staru priču koju ste zaključali jer „nije bilo profesionalno“. Pazite da ne miješate ljubav i potrebu za potvrdom od autoriteta – lako je pomisliti da ste zaljubljeni, a zapravo Vam treba priznanje.

Pomrčina u Djevici 3.3. zahvatila je Vaše četvrto polje doma i obitelji. Odnosi s roditeljima, suživot, zajednički prostor s partnerom – sve to može doći u fokus. Neki Blizanci će se tad doslovno preseliti, neki će prvi put otvoreno reći kako se osjećaju u zajedničkom domu, a neki će prepoznati da emocionalna klima u domu snažno utječe na ljubavni život.

Od 6.3. Venera prelazi u Ovna, u Vaše jedanaesto polje, a 20.3. i Sunce slijedi: prijateljstva, grupne aktivnosti, izlazak među ljude postaju glavni kanal za ljubav. Ako ste slobodni, najbolje što možete napraviti jest ne sjediti doma – ljubav doslovno dolazi preko mreže ljudi. Ako ste zauzeti, zajednički projekti, putovanja s društvom ili angažman u nekoj zajednici mogu osvježiti odnos i donijeti više osjećaja da ste „tim“, a ne samo par.

RAK

Rakovi u ožujak/mart ulaze s potrebom za dubljim razumijevanjem ljubavi. Ribe su Vaše deveto polje pa ljubavna tema dobiva prizvuk smisla, vjere, šire slike. Mnogi Rakovi će se baš sad pitati: „Je li ovo odnos koji vodi tamo gdje ja želim biti za nekoliko godina?“ Merkur retrogradan u Ribama vraća stara uvjerenja, priče, ali i osobe iz drugih gradova, zemalja ili iz studentskih dana.

Ovo je dobar trenutak za razgovore „od srca“, ali i za oprez s obećanjima na daljinu. Mars u Ribama pojačava romantični idealizam, no istodobno lako ulazite u priče koje je teško ostvariti u realnosti, osobito na velikim udaljenostima.

Pomrčina u Djevici 3.3. osvjetlila je Vaše treće polje komunikacije. Ako je odnos dugo visio na polurečenicama, dvosmislenim porukama i prešućivanju važnih tema, sada dolazi trenutak u kojem se ili razgovara otvoreno ili se priča gasi. Možete osjetiti potrebu da partneru kažete nešto što ste jako dugo nosili u sebi, ili ćete čuti nešto što mijenja Vaš pogled na vezu.

Najveći ljubavni plus za Vas je Jupiter u Vašem znaku, koji 10.3. kreće direktno. To je snažan osjećaj da imate pravo na ljubav koja Vas hrani, a ne iscrpljuje. Vaše samopouzdanje polako raste i to se vidi u odnosima: manje pristajete na mrvice, lakše postavljate granice.

Od 6.3. Venera ulazi u Ovna, a 20.3. i Sunce ulaze u isto područje – Vaše deseto polje. Zauzeti Rakovi mogu doživjeti da partner postaje vidljiviji u javnosti, da se zajedno pojavljujete kao „par“ u nekom novom kontekstu, a slobodni Rakovi mogu upoznati nekoga kroz posao, javne događaje ili situacije u kojima se ističu. Ovo je mjesec u kojem ljubav i samopoštovanje idu zajedno: kad poštujete sebe, drugi Vas čitaju drugačije.

LAV

Lavovi u ožujak/mart ulaze u emocionalno intenzivnu fazu. Ribe su Vaše osmo polje – polje intime, povjerenja, zajedničkih resursa i psihološke bliskosti. Ljubavne teme sada nisu površne: ili je duboko ili ne zanima. Merkur retrogradan u Ribama vraća stare strahove, ljubomore, ali i stare ljubavnike s kojima je ostalo nešto nedorečeno.

Mars u istom području može probuditi jake strasti, ali i stare povrede. Ako u vezi postoji tema neizgovorene ljubomore, tajni ili financijskih neravnoteža, ožujak je mjesec kad to više nije moguće gurati sa strane.

Pomrčina u Djevici 3.3. dogodila se u Vašem drugom polju. To je polje samovrijednosti. Ljubavno, ovo je trenutak kad vidite koliko je Vaša spremnost da „spašavate“, „podnosite“ ili šutite zapravo vezana uz osjećaj vrijednosti. Neki Lavovi će baš oko tog datuma odlučiti da ne žele biti u odnosu u kojem stalno osjećaju da nisu dovoljni.

Jupiter u Raku, koji 10.3. kreće direktno u Vašem dvanaestom polju, radi u pozadini: iscjeljuje stare rane, donosi podršku iz neočekivanih izvora, omogućuje da otpustite vezanost za prošle priče koje Vas još vežu. Emocionalno, to djeluje kao olakšanje.

Od 6.3. Venera u Ovnu i od 20. 3. Sunce u Ovnu aktiviraju Vaše deveto polje. Ljubav dobiva element avanture, putovanja, učenja. Možete upoznati nekoga na putu, na tečaju, u kontekstu stranog jezika ili kulture. Zauzeti Lavovi mogu s partnerom krenuti u nešto novo – studij, projekt, zajednički plan koji proširuje horizont. Ključ je u iskrenosti: što više istine, to više bliskosti.

DJEVICA

Za Djevice je ožujak/mart ključan mjesec za ljubav. Ribe su nasuprot Vašeg znaka, u sedmom polju partnerstva pa je fokus direktno na odnosima jedan-na-jedan, bilo ljubavnim bilo poslovnim. Sunce, retrogradni Merkur i Mars u Ribama pojačavaju emocije, ali i iznose na površinu sve što je bilo nejasno.

Merkur retrogradan ovdje gotovo uvijek donosi povratak starih partnera ili tema koje ste mislili da su zaključene. Može se javiti bivši, može se ponoviti obrazac koji ste mislili da ste nadrasli, može se pojaviti osoba koja jako podsjeća na „onu staru“. Ovo nije kazna, već prilika da reagirate drugačije.

Totalna pomrčina Mjeseca u Vašem znaku donosi veliki osobni reset. U ljubavi, to često znači da mijenjate stav prema sebi u odnosu: koliko se žrtvujete, koliko se prilagođavate, koliko dopuštate da partner definira ritam. Neke Djevice će baš oko pomrčine napraviti radikalan potez – od prekida do jasnog postavljanja granica.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., snažno podržava Vaše jedanaesto polje prijatelja i budućih planova. To znači da mogućnosti za ljubav dolaze i kroz društvo, prijatelje, online zajednice, ali i da okruženje može biti podrška u promjenama koje radite u odnosima.

Kada Venera i Sunce prijeđu u Ovna, aktivira se Vaše osmo polje. Tu ljubav postaje dublja, intimnija, ali i zahtjevnija. Odnosi koji prežive početak mjeseca mogu ući u fazu veće iskrenosti i emocionalne bliskosti. Oni koji se završe otvaraju prostor za novu, zdraviju dinamiku. Bitno je da se više ne vraćate na stare obrasce samokritike i pretjerane kontrole.

VAGA

Vage u ožujak/mart ulaze s naglaskom na svakodnevni život. Ribe su Vaše šesto polje – posao, navike, zdravlje, rutine. Ljubavno, to često znači da se odnos testira kroz sitnice: kako dijelite obaveze, tko se za koga brine, kako izgleda Vaš zajednički dan.

Merkur retrogradan u tom polju vraća teme koje ste godinama gurali: neravnotežu u kućanskim poslovima, osjećaj da sve radite Vi, ili obrnuto – da partner povlači veći teret. Mars pojačava nervozu, pa je važno da ne eksplodirate na sitnice, nego da prepoznate dublju temu.

Pomrčina u Djevici 3.3. odvila se u dvanaestom polju, mjestu podsvijesti, tajni i unutarnjih strahova. Oko tog datuma možete imati snažan san, intuitivni uvid ili situaciju koja jasno pokaže što u ljubavi više ne želite trpjeti. Neki odnosi u sjeni (tajne veze, nejasni odnosi bez imena) mogu biti razotkriveni ili završeni.

Jupiter u Raku, nakon što 10.3. krene direktno, jača Vaše deseto polje – status i karijeru. Indirektno, to utječe i na ljubav: što ste zadovoljniji onim tko ste u svijetu, to vas manje privlače odnosi u kojima se morate smanjivati. Partner može biti ponosan na Vaš uspjeh, ili ćete kroz posao upoznati nekoga tko Vam odgovara.

Od 6.3. Venera ulazi u Ovna, nasuprot Vašeg znaka, a 20.3. i Sunce. Za Vage to je snažan ljubavni period. Odnosi se aktiviraju, novi ljudi ulaze u život, stari odnosi prolaze kroz razgovore. Ovo nije mjesec za „polovične“ odnose – ili idete u jasan, ravnopravan odnos ili se priče koje vise raspadaju.

ŠKORPION

Škorpionima ožujak/mart donosi naglasak na srce. Ribe su Vaše peto polje – ljubav, djeca, kreativnost, radost. Sunce, Merkur i Mars u Ribama pojačavaju romantiku, strast, inspiraciju. Retrogradni Merkur ovdje vrlo doslovno zna donijeti povratak stare ljubavi, osobito one koja je nekoć bila snažna, ali nikad do kraja zaživjela.

Ako ste slobodni, ovo je mjesec u kojem se možete stvarno zaljubiti, ali i mjesec u kojem je lako ući u priču koja je više projekcija nego stvarna osoba. Važno je promatrati djela, ne samo riječi. Ako ste zauzeti, odnos dobiva još jednu priliku za igru, flert, zajedničko stvaranje.

Pomrčina u Djevici 3.3. pala je u Vaše jedanaesto polje pa može doći do razrješenja neke „priče u krugu prijatelja“. Možda je tu bila simpatija kojoj nikad niste dali priliku, možda odnos koji je stalno bio „ni tamo ni vamo“. Sad se može jasno vidjeti tko je za Vas partner, a tko samo suputnik na putu.

Jupiter u Raku, koji se 10.3. okreće direktno, snažno podržava Vaše deveto polje – ljubav preko daljine, kultura, učenja, duhovnosti. Partner može doći iz drugih krajeva, iz druge struke, ili Vas zajednička potraga za smislom još više zbližava.

Kada Venera i Sunce prijeđu u Ovna, aktivira se Vaše šesto polje. To odnose prizemljuje: nakon romantičnog vala dolaze pitanja svakodnevice. Što radite jedno za drugo? Može li ova veza živjeti i u ponedjeljak ujutro, a ne samo u posebne trenutke? Ako odgovor bude „da“, ovo je mjesec u kojem se veze mogu stabilizirati.

STRIJELAC

Strijelci u ožujku/martu imaju naglašenu osovinu dom–karijera, što se uvijek prelije i na ljubav. Ribe su Vaše četvrto polje pa se mnogo emocionalne energije troši u domu: obitelj, suživot, sjećanja iz djetinjstva. Merkur retrogradan u Ribama vraća stare obiteljske teme koje utječu na to kako danas volite – obrasce koje ste pokupili u djetinjstvu.

Ako ste u vezi, ovo je vrijeme da pogledate kako zajednički prostor, obitelj i prošlost oblikuju Vaš odnos. Mars u Ribama može pojačati tenzije kod kuće pa je važno da ne prenosite stres na partnera.

Pomrčina u Djevici 3.3. odvila se u Vašem desetom polju – polju statusa. Ljubavno, to može značiti prekretnicu: neki odnosi postaju javniji, drugi se povlače iz fokusa jer karijera traži svoje. Možete osjetiti da morate izabrati drugačiji balans između privatnog i javnog života.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., radi u Vašem osmom polju – intimnosti i duboke emocionalne razmjene. To može donijeti produbljivanje veze, više povjerenja, spremnost da s partnerom dijelite i teže teme. Ako ste slobodni, ovdje se često radi o unutarnjem iscjeljenju koje Vas priprema za zdraviji odnos.

Od 6.3. Venera u Ovnu, a od 20. 3. i Sunce u Ovnu, prelaze u Vaše peto polje – čistu ljubav, strast i radost. To je Vaš ljubavni „highlight“ mjeseca. Slobodni Strijelci imaju pojačanu privlačnost, više prilika za upoznavanje novih ljudi, češće izlaske. Zauzeti Strijelci dobivaju priliku da vrate igru u odnos. Bitno je da ne bježite ako stvari postanu ozbiljnije – upravo sad se može graditi nešto važno.

JARAC

Jarci u ožujku imaju naglašenu komunikaciju. Ribe su Vaše treće polje, pa Sunce, Merkur i Mars donose gomilu razgovora, poruka, malih putovanja, susreta. Ljubavno, to znači da ćete puno pričati, dopisivati se, obnavljati kontakte. Retrogradni Merkur ovdje je klasična slika poruke od osobe iz prošlosti, slučajnog susreta u kvartu ili ponovne razmjene s nekim tko je nekad bio važan.

Mars pojačava ton pa razgovori mogu biti napeti, ali i iskreniji. Ovo je dobar trenutak za razjašnjavanje nesporazuma u vezi – osobito onih koji su nastali zbog krivo shvaćenih riječi.

Pomrčina u Djevici 3.3. dogodila se u Vašem devetom polju. To može donijeti prekretnicu: putovanje s partnerom, odluku o odnosu na daljinu, promjenu plana oko života u inozemstvu. Neki Jarci će baš tada shvatiti koliko im je važno da partner dijeli njihove vrijednosti i pogled na svijet.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., nalazi se u Vašem sedmom polju. To je snažan tranzit za sve vrste partnerstava. Ako ste slobodni, povećava se vjerojatnost da uđete u ozbiljniji odnos; ako ste zauzeti, odnos može dobiti novu toplinu i podršku. Naravno, Jupiter ne „garantira“ sreću, ali otvara vrata.

Kada Venera i Sunce uđu u Ovna, naglašava se Vaše četvrto polje doma. Odnos može ići korak dalje: zajednički život, planovi za selidbu, razgovori o obitelji. Ako veza nije stabilna, sad se jasno vidi je li moguće graditi zajedničku budućnost ili ne. Bitno je da budete iskreni prema sebi, ne samo prema partneru.

VODENJAK

Vodenjaci u ožujku/martu imaju vrlo konkretnu ljubavnu priču: sve se vrti oko vrijednosti. Ribe su Vaše drugo polje – samoća, samovrijednost, ali i način na koji dajete i primate. Sunce, Merkur i Mars u Ribama pojačavaju pitanja: „Jesam li cijenjen/na? Dobivam li ono što dajem?“ Retrogradni Merkur vraća situacije u kojima ste pristali na manje nego što želite i sada vidite posljedice.

Ako ste u vezi, možete otvoreno razgovarati o tome kako se osjećate po pitanju ravnoteže ulaganja – ne samo financijski, nego i emotivno. Ako ste slobodni, ovo je vrijeme kad osvještavate zašto ste privlačili određene tipove odnosa.

Pomrčina u Djevici 3.3. zahvatila je Vaše osmo polje. To je duboka zona zajedničkih resursa i intime. Događaji oko tog datuma mogu donijeti prekretnicu u odnosima u kojima postoji jaka materijalna ili emocionalna ovisnost. Možda shvatite da ste preuzeli previše odgovornosti, možda obrnuto – da se oslanjate na partnera više nego što Vam je ugodno.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., jača Vaše šesto polje. To ne zvuči „romantično“, ali pomaže da se Vaš svakodnevni život stabilizira, a s njim i sposobnost da održavate odnos. Što imate bolju rutinu, to imate više energije za ljubav.

Venera i Sunce u Ovnu u drugom dijelu mjeseca prelaze u Vaše treće polje. Ljubav tada postaje povezana s komunikacijom, kretanjem, upoznavanjem novih ljudi kroz svakodnevne situacije, online, u susjedstvu, na kraćim putovanjima. Ako ste slobodni, nemojte podcjenjivati „male“ prilike – poruka, poziv, razgovor u prolazu mogu značiti puno.

RIBE

Ribama je ovo jedan od ljubavno najvažnijih mjeseci godine. Sunce, Merkur i Mars u Vašem znaku stavljaju Vas u fokus. Osjećate se više „u koži“, ali i emotivnije nego inače. Retrogradni Merkur vraća stare ljubavne priče, ali prije svega vraća Vas k sebi: kako ste do sada ulazili u odnose, što ste prešutjeli, gdje ste zaboravili vlastite potrebe?

Mars u Vašem znaku pojačava želju i hrabrost. Ako ste slobodni, lakše ćete napraviti prvi korak, ali je važno da ne ulazite u priče samo zato što ne želite biti sami. Ako ste u vezi, ovo je razdoblje kad jasno vidite gdje se partner trudi, a gdje ne.

Pomrčina u Djevici 3.3. dogodila se u Vašem sedmom polju partnerstava. To je velika prekretnica. Odnosi koji su imali temelj mogu postati čvršći, ali uz realnije uvjete. Odnosi koji stoje samo na idealizaciji mogu se raspasti. Sve što je godinama bilo „ni da ni ne“ sada traži jasan odgovor.

Mlad Mjesec u Vašem znaku 19.3. je trenutak za novu namjeru: kakav odnos želite, kakvog partnera, kakav odnos prije svega prema sebi. Ako taj dio shvatite ozbiljno, tranziti koji slijede rade za Vas.

Jupiter u Raku, nakon 10.3., jača Vaše peto polje. To je čista ljubav, romantika, djeca, kreativnost. Osjećaj zaljubljenosti, radosti i inspiracije može se pojačati, ali se sada više ne radi samo o fantaziji – postoji realna podrška da od toga nešto nastane.

Kada Venera i Sunce uđu u Ovna i Vaše drugo polje, ljubavna priča se spaja s temom samopoštovanja. U odnosima u kojima ste navikli davati više nego što dobivate, sada ćete osjetiti otpor. U odnosima u kojima se osjećate viđeno i poštovano, ovo je mjesec u kojem se povezujete još dublje.

Ožujak/mart 2026. nosi ljubavne situacije koje nisu „lagana romansa“, nego poziv na zrelost: čiste se odnosi koji su stajali na tankom ledu, vraćaju se nedovršene priče, a Jupiter u Raku otvara prostor za više topline i stvarnu bliskost – posebno kad prestanete pristajati na manje od onoga što osjećate da Vam je važno, piše atma.

