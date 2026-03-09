Indija odobrila pristanak triju iranskih brodova u svojim lukama

Indija je odobrila zahtjev Irana da tri njegova broda pristanu u indijskim lukama, a dozvola je izdana 1. ožujka, rekao je u ponedjeljak indijski ministar vanjskih poslova. Subrahmanyam Jaishankar dodao je kako vlada vjeruje da je to bio “ispravan potez”, piše Reuters.Brod u luci Kochi

Obraćajući se parlamentu, Jaishankar je potvrdio da je jedan od tri broda 4. ožujka pristao u južnoj indijskoj luci Kochi. Njegova posada boravila je u objektima indijske ratne mornarice.

