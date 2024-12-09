Muškarci rođeni u ovom znaku traže savršenstvo, ali i daju puno

Ako ste u vezi s muškarcem Djevicom ili o njemu tek maštate, riječ je o znaku rođenom između 23. avgusta i 22. septembra, a ovaj vodič može pomoći da ga bolje razumijete. Djevice su često rezervirane i oprezne, zbog čega ih u početku nije lako upoznati. No kada se jednom opuste i spuste gard, otkrivaju mračan, britak i često urnebesan smisao za humor, kao i iznimnu odanost.

Muškarci rođeni u ovom znaku ponekad mogu djelovati zastrašujuće jer ostavljaju dojam savršenstva, no za razliku od nekih drugih znakova, rijetko su umišljeni. Naprotiv, prema sebi su često jednako, ako ne i stroži, nego prema drugima. Iako je simbol znaka Djevice djevica, to ne treba shvatiti doslovno, kao zemljani znakovi izrazito su senzualni i mogu iznenaditi neočekivanim interesima kada se u potpunosti prepuste povjerenju.

Osnove o Djevici

Muškarac Djevica je promjenjivi zemljani znak kojim vlada Merkur, planet komunikacije. Njegova tarot karta je Pustinjak. Ključne osobine koje ga opisuju su predanost, pažljivost, uslužnost, marljivost, perfekcionizam, senzualnost, organiziranost, orijentiranost na detalje i ambicioznost.

Među njegovim najvećim kvalitetama ističu se inteligencija, radna etika i osjetilnost, dok su mu slabije strane sklonost pretjeranom analiziranju, osuđivanju i sramežljivost, koja ponekad može djelovati kao emocionalna hladnoća. Među poznatim muškarcima Djevicama su Idris Elba, Keanu Reeves, Nick Jonas, Freddie Mercury, Chris Pine, princ Harry, Tom Hardy i Hugh Grant.

Najbolje i najgore strane

Djevica je jedan od najmarljivijih i najambicioznijih znakova zodijaka. Kada mu je netko važan, svoju pažnju usmjerava u potpunosti, zbog čega se partner uz njega često osjeća posebno. Ima izraženu potrebu ugađanja i pamti sitnice, od toga kako netko pije kavu do mjesta na vratu koje posebno voli. Kao zemljani znak, vrlo je senzualan i skriva pomalo nestašnu stranu.

S druge strane, njegov perfekcionizam može biti i prednost i izvor problema. Iako se ta osobina često cijeni u intimnim odnosima, manje je dobrodošla kada se pretvori u procjenjivanje sitnica poput urednosti kuhinje. U lošijim fazama Djevica može postati sitničava i pretjerano kritična, a sramežljivost može ostaviti dojam distance, osobito na početku odnosa.

Tko mu najviše odgovara?

Kao zemljani znak, Djevica se prirodno slaže s Bikom i Jarcem, s kojima dijeli sličan odnos prema radu, odgovornosti i ambiciji. Dobro se nadopunjuje i s vodenim znakovima, osobito s Rakom i Škorpionom. Dok Djevica donosi praktičnost i stabilnost, Rak unosi emocionalnu toplinu, a sa Škorpionom dijeli dubinu razmišljanja i sličan stil komunikacije.

Zanimljiv spoj ostvaruje i sa svojim suprotnim znakom, Ribama, čija sanjivost pomaže Djevici da se opusti, dok Djevica Ribama pruža osjećaj prizemljenosti. Odnos dviju Djevica također može biti vrlo skladan jer se međusobno razumiju bez puno objašnjavanja.

Izazovni odnosi

S nekim znakovima odnosi zahtijevaju više prilagodbe. Blizanci, zbog svoje neprestane potrebe za komunikacijom, mogu umarati Djevicu kojoj je nužno vrijeme za sebe. Strijelčeva impulzivnost i potreba za avanturom često su u sukobu s Djevičinom opreznom prirodom. S Ovnom su razlike još izraženije, Djevica je promišljena i analitična, dok je Ovan nagao i temperamentan.

Odnosi s kompromisom

Postoje znakovi s kojima veza može funkcionirati, ali uz više truda. Djevica može cijeniti Lavovu velikodušnost, no s vremenom bi je mogla umarati njegova potreba za stalnom pažnjom. S Vagom se često razvija odnos iz prijateljstva, ali Djevicu može frustrirati Vagino oklijevanje i neodlučnost. S Vodenjakom postoji međusobno poštovanje, no zbog zajedničke suzdržanosti bliskost se teže razvija.

Naravno, čak i ako znak nije na popisu idealnih, veza s Djevicom može uspjeti, osobito ako se drugi elementi natalnih karti dobro podudaraju. Astrološka napetost ponekad može prerasti i u snažnu privlačnost, a razumijevanje i komunikacija ključni su za svaki odnos.

Se.s s muškarcem Djevicom

Kao zemljani znak, muškarac Djevica snažno je usmjeren na osjetilni užitak. Budući da njime vlada Merkur, često uživa u verbalnoj komunikaciji, uključujući zavodljive razgovore, poruke i razrađene scenarije.

Potrebe partnera obično stavlja ispred vlastitih, a kada nauči što druga strana voli, spreman je to dovesti do savršenstva. Otvoren je za nove ideje, ali pritom cijeni urednost i higijenu, što znači da će čista posteljina ili zajednički tuš biti itekako dobrodošli.

Ideje za savršen spoj

Muškarca Djevicu moguće je osvojiti na dva načina: intelektualno ili osjetilno. Privući će ga spojevi koji potiču razmišljanje, poput posjeta muzeju, kulturnih događanja ili gledanja umjetničkog filma. S druge strane, kao zemljani znak snažno reagira na podražaje poput dobre hrane, ugodnih mirisa i dodira, pa su večera u kvalitetnom restoranu, spa-centar ili šetnja botaničkim vrtom odličan izbor.

Djevica u vezi

U vezi je iznimno pažljiv i usmjeren na partnera. Ljubav pokazuje djelima, pamti želje, planira unaprijed i često iznenađuje promišljenim gestama. Ipak, zauzvrat očekuje trud i pažnju, cijeni kada se partner potrudi zapamtiti sitnice koje su njemu važne i kada se drži osnovnog reda i odgovornosti.

Kakav je kod kuće?

Iako se od Djevice često očekuje savršeno uredan dom, ponekad je stvarnost drukčija. Njegov prostor može izgledati kaotično, ali u tom “organiziranom neredu” on se savršeno snalazi. Povučene je prirode, pa će proći neko vrijeme prije nego što nekoga pozove u svoj dom. Kada se to dogodi, bolje je zanemariti sitni nered i pohvaliti njegove knjige, ploče ili druge interese.

Na poslu i među prijateljima

Na poslu je poznat po pedantnosti i pouzdanosti. Često preuzima završne provjere, vodi bilješke i pazi da sve bude besprijekorno. Kao prijatelj, iznimno je odan i pouzdan, onaj kojem se drugi obraćaju u kriznim situacijama. Ipak, njegova potreba da sve unaprijedi može se pretvoriti u kritiku, pa savjet od Djevice treba tražiti samo ako ste spremni na iskren odgovor.

Što mu pokloniti?

Praktičnost je ključ. Najviše cijeni poklone koje može koristiti. To mogu biti kvalitetni kuhinjski dodaci ako voli kuhati, glazbena oprema ili ulaznice za koncert ako voli glazbu, kao i putni dodaci ili tehnološki gadgeti ako često putuje.

Sve što treba znati

Muškarac Djevica je osjetljiv, inteligentan i ambiciozan. Ljubav pokazuje kroz brigu, pomoć i organizaciju svakodnevice. Iako ponekad može djelovati suzdržano ili kritično, iza toga se krije želja za savršenstvom i strah da nije dovoljno dobar. Izravna i iskrena komunikacija ključ je uspješne veze s njim. Kada osjeti da je cijenjen i shvaćen, postaje iznimno predan partner koji će učiniti sve kako bi odnos funkcionirao, piše index.

