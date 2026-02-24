Sindikat zdravstvenih radnika HNK-a najavio nove mjere ako se ne potpiše kolektivni ugovor

Protest, koji je organizirao Sindikat zdravstvenih djelatnika HNK-a, započeo je ispred zgrade Gimnazije na Španskom trgu, a završio ispred zgrade Vlade HNK-a, gdje su okupljeni demonstranti zatražili potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi se njihovi koeficijenti povećali za 0,2 posto.

– Druge opcije i drugog rješenja nema, stoga ih još jednom sve pozivamo da se podigne koeficijent i satnica te da se zovnu predstavnici zdravstvenih radnika da se potpiše kolektivni ugovor kako bi se zaustavila ova agonija u našem kantonu.

Zdravstveni radnici žele da se odmah potpiše kolektivni ugovor i da se od strane politike donesu radikalne odluke i da se kompletno resorno Ministarstvo zdravstva promijeni kako se ovo nikada više ne bi ponovilo, jer najviše pate naši građani i pacijenti koji su u ovom trenutku ugroženi i ne mogu ostvariti svoja prava – kazao je Dalibor Vuković ispred Sindikata zdravstvenih radnika HNK-a.

Dodaje kako će naredni koraci sindikata biti blokiranje ulica i postavljanje šatora ako ne bude nikakvih daljih pomaka.

– Najvažnije oružje sindikata trenutno je ovaj potpuno zakoniti štrajk, a blokade ulica i postavljanje šatora neki su od naših sljedećih koraka ako od ovog trenutka ne dođe do naglih tektonskih promjena u Ministarstvu i ako se ne potpiše kolektivni ugovor – kazao je Vuković.

Predsjednik sindikata Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar Ismet Kodro referirao se na izjave resornog ministra zdravstva kako sindikatima nude deset miliona maraka, a da su liječnici dobili tri miliona u sklopu ovog procesa pregovaranja.

– Istina je sasvim drugačija. Izjave da nam daju dva, tri, do sinoćnje izjave da nam daju deset miliona, to je toliki raspon laži da nije lako procesuirati. Težina aneksa i kolektivnog ugovora drugog sindikata je negdje između 15,5 i 16 miliona. Ono što nama ministar nudi je manje od tri miliona maraka, s tim da određene kategorije unutar našeg sindikata to dovodi u nepovoljan položaj i ovim prijedlogom umanjuje im plaće za 215 maraka – kazao je KodroPredsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice (SKB) Mostar Ivica Anić istaknuo je kako je Sindikat spustio svoje zahtjeve za povećanjem koeficijenta s početnih 0,6 na 0,2 posto, što znači povećanje plaće u iznosu od 60 do maksimalnih 80 maraka za dvije kategorije.

– Tada je ministar sa svojim pomoćnicima kazao da smo došli do kraja i da u ponedjeljak samo treba finalizirati, međutim nismo dobili nikakav poziv, a nakon toga smo vidjeli izjavu Vlade HNK-a kako ne da i nema novca. Na kraju su izjavili da imamo dva miliona u bruto, odnosno milion i dvjesto hiljada u neto iznosu, a mi to moramo raspodijeliti na 4.000 zdravstvenih radnika što je nemoguće.

Naša ponuda je povećanje plaća za 60 do 80 maraka, ako ovi ljudi ne vrijede taj novac, a drugi su dobili 10-20 puta veće cifre, onda je to sramota i nemamo razloga dalje razgovarati nego samo podnijeti ostavku – kazao je Anić.

Po završetku izjava za medije kolona radnika vratila se na početku tačku kretanja najprije ulicom Stjepana Radića, zatim ulicom Kralja Tvrtka do Rondoa, odakle su kretanje nastavili ulicom Nikole Šubića Zrinjskog do zgrade Gimnazije na Španskom trgu.

Vlada HNK-a ranije je zatražila od direktora zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u HNK-u uspostavljanje pune zdravstvene zaštite i pružanje svih zdravstvenih usluga pacijentima, počevši od ponedjeljka, 23. februara.

Istaknuto je kako je Vlada bila maksimalno strpljiva i tolerantna i cijelo ovo vrijeme nije povlačila zakonske mehanizme za sankcioniranjem protuzakonitog ponašanja u aktuelnomu prekidu rada zdravstvenih djelatnika, čemu je sada došao kraj.

Također, poručeno je da je u toku protupravan, nelegalan štrajk jer, u skladu sa Zakonom o štrajku, sindikati nisu smjeli nastaviti sa štrajkom već od čina otpočinjanja pregovora s Vladom (27. novembra 2025.) niti su smjeli biti u štrajku tokom procesa mirenja,piše Fena

Za pokretanje novog štrajka, potrebna je nova zakonska procedura. U skladu sa tim, direktorima zdravstvenih ustanova jasno je rečeno kako je njihova obaveza uspostaviti puni kapacitet zdravstvenih usluga i potpuno nesmetano funkcioniranje sistema.

