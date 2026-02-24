Stiže naoblačenje sa sjevera: Evo gdje danas pada kiša u BiH

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.
Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C.
Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.
U BiH se danas očekuje naoblačenje sa sjevera koje će usloviti slabu kišu u Bosni i sjeveru Hercegovine.
