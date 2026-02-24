BiH

Stiže naoblačenje sa sjevera: Evo gdje danas pada kiša u BiH

Objavljeno prije 1 sat

U BiH se danas očekuje naoblačenje sa sjevera koje će usloviti slabu kišu u Bosni i sjeveru Hercegovine.

Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6°C.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.


