Selektor Barbarez otpratio četiri Zmaja sa Instagrama

Objavljeno prije 1 sat

Selektor Sergej Barbarez otpratio je četiri, slobodno možemo reći, bivša reprezentativca sa Instagrama.

Neke još ranije, neke poslije – ali na listi prekriženih su se našli Anel Ahmedhodžić, Rade Krunić, Denis Huseinbašić i Kenan Pirić, pišu Sportske.ba.

Nisu društvene mreže mjerilo stvarnosti, ali ovo je sigurno jasan signal igračima šta ne trebaju raditi kada je odnos prema reprezentaciji BiH u pitanju,pišu Vijesti

Na Barbarezovoj Instagram listi su mnogi igrači koje više ne zove u reprezentaciju, pa bi se moglo nagađati zašto su ova četvorica “unfollowed”.

Krunić je pjevao himnu Srbije, Huseinbašić je pod vrlo neuvjerljivim razlozima “psihološke nespremnosti” naprasno napustio okupljanje reprezentacije BiH, a za preostale od ranije se spominje kako su oni ili njima bliske osobe narušavalie pozitivan naboj u našoj reprezentaciji.

Zanimljivo, Barbarezov potez je uradilo i nekoliko igrača


