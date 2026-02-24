Selektor Barbarez otpratio četiri Zmaja sa Instagrama

Neke još ranije, neke poslije – ali na listi prekriženih su se našli Anel Ahmedhodžić, Rade Krunić, Denis Huseinbašić i Kenan Pirić, pišu Sportske.ba.

Nisu društvene mreže mjerilo stvarnosti, ali ovo je sigurno jasan signal igračima šta ne trebaju raditi kada je odnos prema reprezentaciji BiH u pitanju,pišu Vijesti

Na Barbarezovoj Instagram listi su mnogi igrači koje više ne zove u reprezentaciju, pa bi se moglo nagađati zašto su ova četvorica “unfollowed”.

Krunić je pjevao himnu Srbije, Huseinbašić je pod vrlo neuvjerljivim razlozima “psihološke nespremnosti” naprasno napustio okupljanje reprezentacije BiH, a za preostale od ranije se spominje kako su oni ili njima bliske osobe narušavalie pozitivan naboj u našoj reprezentaciji.

Zanimljivo, Barbarezov potez je uradilo i nekoliko igrača

Facebook komentari