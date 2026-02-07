Efendić o gašenju Koksare: “Pruga koja je visila u zraku nakon poplava zadala je smrtni udarac”

Počeo je proces unovčenja jedne od najvećih industrijskih cjelina u Tuzlanskom kantonu – lukavačke Koksare, a o situaciji se oglasio načelnik Općine Novi Grad u Sarajevu Semir Efendić (SBiH).Koksara je kompleks koji je decenijama bio jedan od ključnih energetskih i hemijskih kapaciteta u Bosni i Hercegovini.

– Pruga koja je mjesecima visila u zraku nakon poplava u Jablanici zadala je smrtni udarac velikom privrednom gigantu Koksari iz Lukavca. Koksara koja je dugi niz godina bila među prvih deset izvoznika iz Bosne i Hercegovine, zapošljavala direktno oko hiljadu radnika, a indirektno i mnogo više, danas se gasi – naveo je Efendić.

Prema njegovim riječima, kompanija je i ranije prolazila kroz uspona i padove i izazove u poslovanju, ali se uvijek pronalazio način da se prevaziđu teškoće i nastavi rad.

– Agonija traje mjesecima, pa i više od godinu dana, od kada su radnici i uprava ove firme prvo tražili brzu obnovu pruge, zatim pomoć države da prevaziđu krizu, međutim niko ništa nije učinio. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić nikad od oktobra 2024., kada je prekinut željeznički saobraćaj prema luci Ploče – žila kucavica za ovu i brojne druge kompanije – nije našao vremena niti volje da posjeti Koksaru u Lukavcu i pokuša pronaći rješenje. Radnici Koksare dolazili su i u Jablanicu, protestvovali na mjestu prekinute pruge. Tražili su pomoć i razumijevanje nadležnih kroz čitavu 2025. godinu, ali… uzalud – rekao je Efendić,piše Avaz

On podsjeća da je Koksara decenijama bila jedan od najvećih klijenata Željeznica Federacije BiH, koje također zapošljavaju oko 2.000 radnika. Ni to nije bio dovoljan razlog Vladi Federacije BiH da pokuša pronaći rješenje za Koksaru. Sudbina Zeničke željezare usko je vezana kako za Koksaru u Lukavcu, tako i za Željeznice FBiH. Sve se urušava kao kula od karata. Željezara Zenica prodata je tajkunima iz Foče, a za grad Zenica počinju problemi sa grijanjem. Slika pruge u Jablanici koja mjesecima visi u zraku ostat će najbolja ilustracija nametnute Vlade Federacije BiH. Kobne posljedice nametanja te vlade od strane visokog predstavnika i stranaka koje su pristale na neustavno imenovanje vlade osjećat će se decenijama, a mnoge od njih i trajno – zaključio je Efendić.

