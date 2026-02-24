Retrogradni Merkur udara od 26. februara: Ali ne brinite, neće vam donijeti kaznu, već priliku za 4 znaka

Retrogradni Merkur počinje 26. februara i trajaće do 21. marta 2026, a ovog puta fokus nije samo na tehničkim greškama, ugovorima i administraciji, već i na unutrašnjem svijetu, mašti i emotivnom preispitivanju. Iako je poznat po tome da donosi nesporazume i zastoje, ovaj tranzit nosi i priliku za razrješenje situacija koje dugo stoje u mestu.

Poseban akcenat stavlja se na komunikaciju u odnosima. Savjet je da se ne bježi u pretpostavke i fantazije, već da se otvoreno razgovara. Jasnoća ne znači sukob, već spremnost da se kaže šta nam je potrebno i da se čuje druga strana. Transparentnost može produbiti i stabilizovati odnose.

Ovaj period podstiče i povratak starim snovima. Početak godine idealan je trenutak da se preispita koliko smo se udaljili od svojih prvobitnih želja i da li smo ih zapostavili iz praktičnih razloga. Neke ideje se vraćaju jer još nisu završene i nose važnu poruku o pravcu kojim bi trebalo krenuti.

Intuicija će biti pojačana, snovi intenzivniji, a osjećaj deža-vua češći. Preporučuje se vođenje bilješki i zapisivanje uvida kako bi se proces unutrašnjeg razumijevanja olakšao.

Najviše će ga osjetiti oblasti vezane za komunikaciju, informacije i kretanje – mediji, marketing, IT sektor, obrazovanje, finansije, administracija, zdravstvo, ali i kreativne industrije poput filma, muzike i dizajna. Posebno su pod uticajem promjenljivi znaci – Blizanci, Djevice, Strijelčevi i Ribe, kod kojih se otvaraju teme prilagođavanja i pažljivijeg izražavanja.

Pozitivna strana ovog perioda dolazi kroz aspekt Merkura sa Jupiterom, koji donosi širu sliku i mogućnost da se komplikovane situacije sagledaju iz drugačijeg ugla. Mogući su uspješni pregovori, povratak važnih informacija i obnova propuštenih prilika. Ipak, ono što je već nestabilno može isplivati na površinu kako bi se konačno rješilo.

Retrogradni Merkur ne donosi kaznu, već priliku da se uspori, promisli i svjesnije nastavi dalje, piše naj žena.

Facebook komentari