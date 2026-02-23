Ove jutarnje navike imaju negativno djelovanje na vaše zdravlje

Mnoge osobe često nesvjesno sabotiraju svoj mozak već pri buđenju i pitaju se zašto se ne mogu skoncentrisati ili su stalno pod stresom. Kako tvrde stručnjaci, pojedine jutarnje navike mogu utjecati na vaš mozak.

Shodno tome, mnoge osobe u jutarnjim satima biraju provesti vrijeme na mobitelu u prvih nekoliko minuta nakon buđenja, a to može poremetiti prirodni jutarnji porast kortizola koji priprema vaš organizam za dan, prenosi Klix.

“Ako se u tom osjetljivom periodu odmah izložimo porukama, vijestima i društvenim mrežama, onda unosimo dodatne stresore i remetimo prirodni sistem pripreme tijela. Umjesto toga se preporučuje da pričekate bar 45 minuta prije provjeravanja mobitela kako bi se tijelo moglo prirodno razbuditi”, kazala je doktorica Patricia Schmidt.

Uz to, prirodno svjetlo ima velik utjecaj na biološki sat. Kada jutarnja svjetlost uđe u oči, onda pokreće niz procesa koji podržavaju budnost, regulaciju raspoloženja i kvalitet sna naredne noći.

“Nedostatak svjetla ujutro može dovesti do osjećaja tromosti tokom dana I lošijeg sna navečer. Preporučuje se izlaganje prirodnom svjetlu što je ranije moguće nakon buđenja, a idealno je unutar prvih 30 minuta, bar 10 minuta dnevno”, poručila je Schmidt.

Pojedine osobe odmah nakon buđenja kreću s intenzivnim radom kako bi iskoristile jutarnji mir, ali u tom trenutku mozak još uvijek prolazi kroz stanje pospanosti u kojem su razmišljanje i donošenje odluka oslabljeni.

“Mozak se budi postepeno i treba mu vremena da dosegne puni nivo fokusa. Bolje je dopustiti tijelu i umu da se razbude, uz svjetlo, izbjegavanje ekrana i lagano kretanje, a onda započeti zahtjevnije zadatke”, navela je Schmidt.

Slatki doručci također mogu izazvati nagli porast šećera u krvi, a zatim i njegov pad nekoliko sati kasnije.

“Takve oscilacije utječu i na mozak koji koristi glukozu kao izvor energije, što može dovesti do pada koncentracije i energije. Umjesto toga, savjetuje se doručak bogat proteinima, koji podržava stabilnu energiju, bolje kognitivne sposobnosti i duži osjećaj sitosti”, kazala je doktorica.

Također, nakon više sati bez tečnosti, tijelo je blago dehidrirano.

“Čak i blaga dehidracija može negativno utjecati na raspoloženje i mentalne sposobnosti. Odmah nakon buđenja potrebno je da popijete čašu vode, otprilike 250 do 350 mililitara, kako bi se nadoknadila sva izgubljena tečnost”, poručila je Schmidt.

Jutarnje rutine mogu postaviti bitne temelje za vaš uspješan dan, ili ga suprotno tome mogu otežati. Ono što budete radili u prvih sat do sat i po nakon buđenja utječe na koncentraciju, energiju, raspoloženje i čak kvalitet sna naredne noći.

Facebook komentari