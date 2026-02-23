Horoskopski znakovi koji se ne snalaze sa tehnologijom

Čini se kao da su rođeni u krivom vijeku, a zvijezde možda imaju odgovor zašto je to tako.

Dok jedni sa lakoćom koriste najnovije gadgete, drugima i najobičniji daljinski upravljač predstavlja nerješivu zagonetku.

Astrologija nam otkriva da sklonost ili odbojnost prema tehnologiji može biti zapisana u našem horoskopskom znaku.

Ovo su horoskopski znakovi kojima je tehnologija najveći neprijatelj.

Bik – Više vole kvalitetnu fotelju nego novi tablet

Bikovi su poznati po svojoj ljubavi prema udobnosti, tradiciji i svemu što je opipljivo i provjereno.

Novi, sjajni uređaj za njih ne predstavlja uzbuđenje, već potencijalni izvor stresa.

Zašto mijenjati nešto što savršeno radi? Njihov moto je “ako nije pokvareno, ne popravljaj”, a to se odnosi i na njihov 10 godina star mobilni telefon koji još uvijek može zvati i slati poruke.

Pokušajte Biku objasniti prednosti pametnog sata i gledajte kako vas ignoriše dok sa uživanjem lista novine.

Oni cijene jednostavnost i pouzdanost, a svijet stalnih ažuriranja, notifikacija i zaboravljenih lozinki za njih je nepotrebna komplikacija.

Radije će uložiti u kvalitetnu fotelju nego u najnoviji tablet.

Rak – Sumnjičavi prema novom i nepoznatom

Emotivni i sentimentalni Rakovi vežu se za ljude, ali i za stvari. Njihov stari laptop nije samo uređaj, već čuvar uspomena, fotografija i dragih trenutaka.

Pomisao da bi ga morali zamijeniti novim, bržim modelom ispunjava ih tjeskobom. Što ako se nešto izgubi prilikom prijenosa podataka? Što ako novi uređaj nema “dušu”?

Rakovi su po prirodi oprezni i pomalo sumnjičavi prema svemu što je novo i nepoznato.

Tehnologija im se čini hladnom i bezosjećajnom. Najsretniji su u svom domu, okruženi poznatim stvarima, a pametni kućanski aparati koji pričaju s njima ili sami naručuju namirnice za njih su scenario iz horor filma, a ne praktično rješenje.

Lav – Tehnologija koja ne sarađuje samo im stoji na putu

Iako bi mnogi pomislili da Lavovi, kao ljubitelji sjaja i pažnje, obožavaju najnovije gadgete, istina je malo komplikovanija.

Lav voli tehnologiju, ali samo pod jednim uslovom – da radi savršeno i odmah, bez ikakvog napora s njegove strane.

Oni nemaju strpljenja za čitanje uputa, rješavanje tehničkih problema ili čekanje da se sistem ažurira.

Tehnologija je za Lava alat koji mu služi da bi on zablistao. Ako im mobilni telefon zablokira dok pokušavaju objaviti savršeni selfi, to neće doživjeti kao tehnički problem, već kao ličnu uvredu.

Frustracija brzo eskalira, a krivi su svi – od proizvođača uređaja do internetskog providera. Oni žele blistati, a tehnologija koja ne sarađuje samo im stoji na putu.

Djevica – Umjesto da im olakša život, tehnologija im stvara stres

Djevice su analitične, precizne i teže savršenstvu, pa se na prvu loptu čine kao idealni kandidati za savladavanje tehnologije.

Ipak, upravo ih te karakteristike čine njenim najvećim žrtvama.

Prije nego što uopšte upale novi uređaj, Djevice će pročitati cijeli priručnik od 300 stranica, pogledati sve online tutoriale i istražiti sve moguće postavke.

Njihova potreba da sve optimizuju i podese do najmanjeg detalja pretvara korištenje tehnologije u iscrpljujući posao.

Umjesto da im olakša život, tehnologija im stvara dodatan stres. Svaka notifikacija, svaka opcija koju nisu podesile i svaki potencijalni sigurnosni propust za njih je izvor anksioznosti.

Ponekad bi im bilo lakše da imaju samo olovku i papir.

Ribe – Tehnologija je za njih previše prizemna i logična

Sanjive i intuitivne Ribe žive u svom svijetu mašte, a tehnologija je za njih previše prizemna i logična.

One funkcionišu na osnovu osjećaja i intuicije, a ne algoritama i kodova.

Nije rijetkost da Ribe zaborave svoje lozinke nekoliko minuta nakon što su ih stvorile ili da im se mobilni telefon ugasi jer su jednostavno zaboravile da ga treba napuniti.

Njihov um luta, pa često nesvjesno kliknu na sumnjive linkove ili instaliraju nepotrebne aplikacije.

Ne zamaraju se tehničkim specifikacijama i ne razumiju zašto je važno redovito ažurirati softver.

Za njih je tehnologija nužno zlo modernog svijeta, a najradije bi komunicirale telepatski, bez potrebe za Wi-Fi signalom.

*Iako živimo u digitalnom dobu, ovi horoskopski znakovi podsjećaju nas da postoji ljepota i u jednostavnijem pristupu životu. Bilo da se radi o tvrdoglavom odbijanju novog ili sanjarskom ignoriranju ažuriranja, svako ima svoj način nošenja s modernim izazovima.

Ako ste se prepoznali, ne brinite – niste sami u svojoj borbi s tehnologijom, prenosi Index.

