Cvijeće koje se sadi u februaru: Ove 4 vrste će cvjetati cijelo ljeto i krasiti vašu terasu

AFRIČKI LJILJAN

Afrički ljiljan je jednostavan za uzgoj i krasi se prelijepim šarenim cvjetovima. Lukovice sadite na dubinu od 8–10 cm, s razmakom od 10–15 cm. Kada prođe posljednji mraz, premjestite ih na sunčano mjesto u vrtu. Cvjeta od jula do septembra, pa je idealan za ljetno uživanje.

MUŠKATLA

Muškatle su neuništive biljke koje preživljavaju i u težim uslovima. Sade se u februaru u posude, a zalijevanje treba biti umjereno. Kada ih iznesete na terasu ili u dvorište, uživat ćete u mjesecima raskošnog rasta i cvjetanja.

RUŽE S GOLIM KORIJENOM

Februar je idealan za sadnju ruža s golim korijenom. Preporučuje se sorta Gertrude Jekyll za granice i penjačice za zidove i ograde. Ruže najbolje uspijevaju u bogatom tlu, uz najmanje 4 sata sunca dnevno. Zalijevanje dva do tri puta sedmično tokom proljeća i ljeta osigurava zdrave i raskošne cvjetove.

LJILJANI

Lukovice ljiljana sade se u kiselo tlo i kompost, na sunčanom i zaštićenom mjestu. Redovno zalijevanje je ključno za bujno cvjetanje tokom ljeta. Idealno ih je držati u stakleniku, plasteniku ili na osunčanom prozoru dok ne prođe posljednji mraz, prenosi Novi.

