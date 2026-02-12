Ova 4 znaka čeka najromantičnije Valentinovo ikad

Valentinovo ove godine neće biti samo prolazni dan posvećen romantici, već moćan kosmički događaj koji donosi sudbinske susrete, duboke emocionalne spoznaje i priliku za izgradnju veza koje su predodređene da traju. Planete se poravnavaju na način koji će nekima donijeti iskustvo o kakvom su dosad samo sanjali.

Ključni astrološki tranziti stvaraju jedinstvenu atmosferu. Venera, planeta ljubavi, ulazi u znak Riba, gdje je njena energija najsnažnija, stvarajući auru bajkovite romantike i duhovne povezanosti.

Istovremeno, na sam Dan zaljubljenih, Saturn, planeta discipline i sudbine, ulazi u vatrenog Ovna prvi put nakon skoro tri desetljeća, donoseći ozbiljnost i potrebu za definiranjem odnosa. Ova kombinacija sanjarenja i realnosti stvara savršenu oluju za četiri horoskopska znaka, kojima zvijezde obećavaju nezaboravne trenutke.

Ribe

S Venerom, planetom ljubavi i ljepote, u svom znaku, Ribe su apsolutni kosmički favoriti ovog Valentinova. Njihova prirodna empatija, intuicija i sklonost romantici bit će na vrhuncu, zbog čega će se osjećati kao da su zakoračili u vlastiti film.

Ovo je vrijeme kada će doživjeti gotovo telepatsku povezanost s partnerom, gdje se misli i osjećaji prenose bez ijedne izgovorene riječi. Njihova pojačana intuicija pomoći će im da prepoznaju iskrene namjere i duboke osjećaje, bilo da je riječ o postojećem partneru ili o novoj osobi koja ulazi u njihov život.

Za samce, rijedak spoj Venere i Sjevernog mjesečevog čvora donosi veliku vjerovatnost sudbinskog susreta s osobom koja se čini kao srodna duša. Savjet zvijezda je jednostavan: vjerujte svom unutarnjem glasu i prepustite se čaroliji.

Ovan

Ovnovi su poznati po svojoj strastvenoj, ali ponekad i nestrpljivoj prirodi. Međutim, Valentinovo 2026. donosi im energiju koja će promijeniti pravila igre. Ulazak strogog Saturna u njihov znak upravo 14. februara možda ne zvuči romantično, ali njegov utjecaj je upravo ono što je ovnovima potrebno.

Umjesto prolaznih avantura, Saturn donosi potrebu za stabilnošću, predanošću i izgradnjom čvrstih temelja. Ovo je trenutak kada će mnogi Ovnovi osjetiti snažnu želju da svoju vezu podignu na viši nivo ili da priznaju svoje osjećaje na način koji ne ostavlja prostora za sumnju.

Za njih Valentinovo 2026. nije samo dan za slavlje ljubavi, već prijelomna tačka u kojoj ljubav postaje stvarna, opipljiva i dugoročna. Hrabrost koju inače pokazuju u svim drugim aspektima života sada će usmjeriti prema srcu.

Lav

Početak februara, s moćnim punim Mjesecom u njihovom znaku, već je pripremio teren za emocionalni vrhunac koji lavove očekuje na Valentinovo. Njihova prirodna harizma i magnetizam bit će pojačani do maksimuma, privlačeći pažnju gdje god se pojave.

Za Lavove u vezi, ovo je idealna prilika za produbljivanje intimnosti i ponovno rasplamsavanje strasti na način koji će ih podsjetiti zašto su se uopće zaljubili. Samci, s druge strane, mogu očekivati da će njihova samouvjerena i topla energija privući nekoga ko će ih obožavati i slaviti njihovu jedinstvenost.

Astrolozi savjetuju Lavovima da dopuste drugima da vide i njihovu ranjivu stranu, a ne samo blještavu fasadu, jer će istinska ljubav prepoznati i cijeniti njihovo srce, a ne samo njihov sjaj.

Vaga

Kao znak kojim vlada Venera, Vage žive za ljubav, harmoniju i ljepotu, a ovo Valentinovo donosi im priliku da sve to ostvare na velikoj sceni. Energija u zraku potiče ih na donošenje važnih odluka.

Uz solarnu eklipsu koja se događa samo nekoliko dana kasnije u njihovom sektoru romantike, Valentinovo postaje savršena uvertira za velike životne korake. Mnoge vage mogle bi se naći pred prosidbom, odlukom o zajedničkom životu ili jednostavno konačnim definiranjem odnosa koji je dugo bio u zraku.

Zvijezde ih potiču da prestanu birati mir po cijenu istine i da jasno izraze šta žele od partnera. Rezultat će biti osjećaj ravnoteže i ispunjenosti za kojim toliko dugo čeznu. Ovo je njihova prilika da stvore ljubavnu priču koja je jednako lijepa iznutra koliko i izvana, prenosi Avaz.

