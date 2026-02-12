Kada je najbolje vrijeme za ručak: Evo šta kaže nauka

Prema naučnim istraživanjima, ručak, kao i vrijeme u kojem ga jedemo, jednako je važan kao i doručak, koji nazivamo “najvažnijim obrokom u danu”. Studije pokazuju da je optimalno uzeti ručak između 12:00 i 14:00 sati, jer je tijelo tada najbolje pripremljeno da apsorbuje hranjive sastojke i pretvori ih u dugotrajnu energiju.

Stručnjaci pojašnjavaju da je probavni sistem i sposobnost tijela da efikasno obrađuje glukozu najaktivnija u ovom periodu, što je povezano s našim unutrašnjim biološkim satom, odnosno cirkadijalnim ritmom, koji reguliše različite funkcije u organizmu, uključujući metabolizam. Zbog ove usklađenosti tijelo lakše prepoznaje signale gladi i sitosti, pa je jednostavnije pojesti zadovoljavajuću količinu hrane bez prejedanja.

Razumije se da ponekad zbog poslova ili okolnosti kasnimo s obrokom, ali ljekari preporučuju da, kad god je moguće, jedemo ručak u slično vrijeme svaki dan kako bismo pomogli organizmu da uspostavi stabilan ritam hormona gladi i probave. Nije neophodno da to bude apsolutno identično svakog dana, ali važno je ne preskakati ili predugo odgađati ručak više od tri ili četiri sata u odnosu na uobičajeni raspored.

Istraživanja također pokazuju da jedenje ručka nakon 14:00 sati može dovesti do nepravilnih nivoa šećera u krvi i slabije održavanja energije tokom dana. Osobe koje kasne s obrokom mogu kasnije postati gladnije u večernjim satima, što često dovodi do veće konzumacije kalorija tog dana.

Tačan trenutak unutar okvira od 12:00 do 14:00 sati može zavisiti od vašeg radnog rasporeda, kvaliteta sna i nivoa fizičke aktivnosti. Na primjer, ako imate fizički zahtjevan posao, sedamdesetak minuta raniji ručak može podstaći energiju koju vam tijelo treba.

Također, vrsta doručka koji ste imali može utjecati na to kada ćete osjetiti glad – obrok bogat proteinima, poput grčkog jogurta ili svježeg sira, obično vas duže čini sitim nego jednostavni ugljikohidrati iz slatkih žitarica koje se brzo probavljaju.

I konačno, ono što jedete za ručak i koliko jeste bitno. Preporučuje se da vaš obrok sadrži uravnoteženu kombinaciju proteina, složenih ugljikohidrata i zdravih masti, jer ovakva kombinacija pomaže da energija ostane stabilna i duže osjećate sitost, prenosi Novi.

