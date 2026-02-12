Nevena tražila oca kog nikada nije upoznala, a onda je saznala istinu

Šta treba znati

Nevena je o ocu znala samo ime: Srboljub ili Slavoljub Krstić.

Samo dva dana nakon objave priče stigle su ključne informacije.

Saznala je da je njen otac poginuo prije 20 godina.

U potrazi je otkrila da ima dvije sestre za koje nije znala.

Nije znala da će samo nekoliko dana kasnije saznati istinu.

Početak priče

Njena majka Marija Sabljov rodila ju je 1994. godine. Tada je živjela u Sopotu, gdje je upoznala Neveninog oca. Njihova priča, međutim, prekinuta je naglo i bez objašnjenja – muškarac je misteriozno nestao. Marija nikada nije stigla da mu kaže da je trudna. Nikada nije saznala gdje je otišao. A Nevena je odrastala sa prazninom i pitanjem koje je s godinama postajalo sve glasnije.

Majka joj je, kada je dovoljno porasla, ispričala ono malo što je znala. Ime joj je izblijedjelo u sjećanju – Srboljub ili Slavoljub Krstić. To je bilo sve od čega je Nevena krenula u potragu.

Ljudi počeli da se javljaju

Samo dva dana nakon što je njena priča objavljena, počele su da stižu poruke. Ljudi su se javljali, prepoznavali detalje, slagali dijelove slagalice.

“Do nekih verzija priče sam došla, javljali su mi se ljudi koji su ga poznavali. Priče se poklapaju. Zvali su ga Šaban, to mu je nadimak bio. Međutim, po priči koju sam saznala, on je poginuo pre 20 godina”, počela je Nevena za Telegraf.rs razočarana onim što je čula.



Istina je bila bolna: njen otac, Srboljub, više nije među živima, tako da se susret koji je godinama zamišljala nikada se neće dogoditi.

Nova nada

Ali priča tu ne završava.

U moru informacija koje su stigle, pojavila se i jedna koja je probudila novu nadu – Nevena ima dvije sestre.

Tako je ona, ako je izgubila priliku da upozna oca, dobila je mogućnost da upozna dio sebe kroz njih,piše Nezavisne

“Ljudi koji su prepoznali priču nakon teksta rekli su mi da ima dve ćerke, brat mu živi u Sopotu, kažu da je čovek čuo da ga tražim, ali je u šoku jer niko ne može da veruje da ima još jednu ćerku. Volela bih da mi se stric javi koji je čuo vest. On je najbliži rod mom ocu i volela bih bar da vidim njegovu sliku – priča nam Nevena koja ne krije radost zbog toga što je bar saznala istinu, ma kakva ona bila.

Molba za bratovog oca

Sada, kada je istina izašla na vidjelo, pred njom su nova pitanja. Kako je izgledao njen otac? Kakav je bio čovjek? Da li je znao da negdje postoji još jedno dijete?

Javno ga molim da se javi jer želim da saznam istinu do kraja. Za sestre ne znam da li su čule, mislim da nisu još uvek čule da sam u potrazi. Čula sam priču da žive u Beogradu, ali koliko je tačno ne znam. Njegov brat živi u Sopotu i saznao je da ga tražim, ali i potvrdio da se seća moje majke, tako sam i dobila potvrdnu informaciju”, objašnjava Nevena.

