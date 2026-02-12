Ususret Ramazanu: Recept za najukusniju halvu

Tradicionalna halva je jedno od najlepših jela koje se priprema uoči bitnih vjerskih datuma, pa i Ramazana. Ovaj slatki specijalitet ne samo da ima bogat i nezaboravan ukus, već nosi i duboko ukorijenjenu simboliku, povezanu sa zajedništvom i ljubavlju.

U mnogim domaćinstvima širom Balkana, posebno tokom mjeseca posta, halva je sastavni dio trpeza, te se često priprema kao znak dobrodošlice za bliske i voljene. Tako danas izdvajamo jednostavan recept za najukusniju halvu.

Sastojci:

100 ml ulja (pola čaše od 200 ml)

6 kašika brašna

1 čaša šećera (čaša 200 ml)

2 čaše vode (čaša 200 ml)

Tekst se nastavlja ispod oglasa

malo mljevenih oraha ili šećera za posipanje.

Priprema:

Prije nego što počnete praviti, prvo izmjerite sve sastojke. Šećer i vodu sastavite i ostavite na stranu. U šerpi zagrijte ulje, smanjite temperaturu i dodajte brašno. Drvenom kašikom pecite brašno 10-ak minuta, dok ne dobijete nježno smeđu boju. Kad je brašno napola pečeno, stavite da prokuhaju šećer i voda i kuhajte nekoliko minuta, ne više.

Gotovo proprženo brašno stavite na stranu sa drvenom kašikom unutra. U lijevoj ruci držite poklopac od šerpe, a u desnoj zaljev. Brašno zalijte toplim zaljevom i odmah prekrijte poklopcem, pazite ruke. Nakon nekoliko sekundi, kad se masa “smiri”, brzo drvenom kašikom promiješajte halvu da ne bude grudvica. Halva treba da se odvaja od kašike. Halvu kašikom vadite u tanjir i prespite mljevenim orasima ili šećerom.

Facebook komentari