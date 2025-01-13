Meteorolozi najavili snijeg: Evo kada stižu padavine

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Sokolac -2; Prijedor 2; Banja Luka, Bijeljina, Ivan Sedlo, Jajce i Sanski Most 3; Sarajevo, Tuzla i Zenica 4; Srebrenica 5; Doboj, Drvar i Livno 6; Trebinje 7; Bugojno 8; Gradačac i Mostar 9; Bihać 11°C.

Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša može padati uglavnom na području Hercegovine, Krajine i jugozapadu Bosne, a tokom noći na petak kiša se očekuje i u ostalim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 15°C.

U Sarajevu sunčanije prije podne. Više oblačnosti u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13°C.

Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Poslije podne smanjenje oblačnosti i postupan prestanak padavina. Na vrhovima planina slab snijeg. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Tokom noći vjetar u skretanju na južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 6 do 12, na jugu do 14 stupnjeva.

U subotu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na vrhovima planina sa snijegom. U kasnim večernjim satima, na krajnjem sjeverozapadu Bosne, očekuje se prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Intenzivnije padavina u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stupnjeva.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Ponegdje i u nižim područjima kiša može prelazit u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu do 13 stupnjeva, najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Novi.

