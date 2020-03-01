Najveća zabluda o svakom horoskopskom znaku

Svaki horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati cijeli život. No koliko su te etikete zapravo točne? Iza svakog stereotipa krije se puno složenija priča.

Ovan

Zabluda: Sebičan je i agresivan.

Istina je da je direktan i impulzivan, ali Ovan najčešće reagira iz strasti, ne iz zlobe. Kad mu je stalo, spreman je prvi stati u obranu drugih.

Bik

Zabluda: Tvrdoglav je i lijen.

Bik ne voli promjene bez razloga. Nije lijen, samo ne rasipa energiju na stvari koje mu nemaju smisla. Kad odluči nešto napraviti, radi to do kraja.

Blizanci

Zabluda: Dvolični su.

Blizanci nemaju “dva lica”, nego dvije perspektive. Brzo razmišljaju i prilagođavaju se situaciji, što se često pogrešno tumači kao neiskrenost.

Rak

Zabluda: Pretjerano je emotivan i slab.

Rak jest emotivan, ali to ne znači da je slab. Upravo suprotno – njegova empatija je snaga, a iza nje stoji iznenađujuća otpornost.

Lav

Zabluda: Želi biti u centru pažnje pod svaku cijenu.

Lav voli priznanje, ali još više voli osjećaj da je nekome važan. Njegova potreba za pažnjom često je zapravo potreba za toplinom i povezanošću.

Djevica

Zabluda: Kritična je i hladna.

Djevica primjećuje detalje jer joj je stalo. Njezina kritičnost najčešće dolazi iz želje da pomogne, a ne da povrijedi.

Vaga

Zabluda: Ne zna donijeti odluku.

Vaga vaga jer vidi obje strane priče. Nije neodlučna, nego pokušava donijeti najpravedniju moguću odluku.

Škorpion

Zabluda: Manipulativan i osvetoljubiv.

Škorpion je intenzivan i oprezan. Kad nekome vjeruje, odan je do kraja. Njegova “tajanstvenost” često je samo zaštitni mehanizam.

Strijelac

Zabluda: Neozbiljan i neodgovoran.

Strijelac voli slobodu, ali to ne znači da ne zna biti odgovoran. Samo mu je važno da ono što radi ima smisla i širu sliku.

Jarac

Zabluda: Hladan i opsjednut poslom.

Jarac pokazuje ljubav kroz djela, a ne riječi. Njegova ambicija često je način da osigura stabilnost sebi i onima do kojih mu je stalo.

Vodenjak

Zabluda: Bez emocija.

Vodenjak osjeća duboko, ali emocije filtrira kroz razum. Ne dramatizira, ali to ne znači da mu nije stalo.

Ribe

Zabluda: Žive u oblacima i nisu realne.

Ribe imaju snažnu intuiciju i bogat unutarnji svijet. Njihova maštovitost nije bijeg od stvarnosti, nego drugačiji način gledanja na nju, piše index.

