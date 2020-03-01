Najveća zabluda o svakom horoskopskom znaku

Svaki horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati cijeli život. No koliko su te etikete zapravo točne? Iza svakog stereotipa krije se puno složenija priča.
Ovan
Zabluda: Sebičan je i agresivan.
Istina je da je direktan i impulzivan, ali Ovan najčešće reagira iz strasti, ne iz zlobe. Kad mu je stalo, spreman je prvi stati u obranu drugih.
Bik
Zabluda: Tvrdoglav je i lijen.
Bik ne voli promjene bez razloga. Nije lijen, samo ne rasipa energiju na stvari koje mu nemaju smisla. Kad odluči nešto napraviti, radi to do kraja.
Blizanci
Zabluda: Dvolični su.
Blizanci nemaju “dva lica”, nego dvije perspektive. Brzo razmišljaju i prilagođavaju se situaciji, što se često pogrešno tumači kao neiskrenost.
Rak
Zabluda: Pretjerano je emotivan i slab.
Rak jest emotivan, ali to ne znači da je slab. Upravo suprotno – njegova empatija je snaga, a iza nje stoji iznenađujuća otpornost.
Lav
Zabluda: Želi biti u centru pažnje pod svaku cijenu.
Lav voli priznanje, ali još više voli osjećaj da je nekome važan. Njegova potreba za pažnjom često je zapravo potreba za toplinom i povezanošću.
Djevica
Zabluda: Kritična je i hladna.
Djevica primjećuje detalje jer joj je stalo. Njezina kritičnost najčešće dolazi iz želje da pomogne, a ne da povrijedi.
Vaga
Zabluda: Ne zna donijeti odluku.
Vaga vaga jer vidi obje strane priče. Nije neodlučna, nego pokušava donijeti najpravedniju moguću odluku.
Škorpion
Zabluda: Manipulativan i osvetoljubiv.
Škorpion je intenzivan i oprezan. Kad nekome vjeruje, odan je do kraja. Njegova “tajanstvenost” često je samo zaštitni mehanizam.
Strijelac
Zabluda: Neozbiljan i neodgovoran.
Strijelac voli slobodu, ali to ne znači da ne zna biti odgovoran. Samo mu je važno da ono što radi ima smisla i širu sliku.
Jarac
Zabluda: Hladan i opsjednut poslom.
Jarac pokazuje ljubav kroz djela, a ne riječi. Njegova ambicija često je način da osigura stabilnost sebi i onima do kojih mu je stalo.
Vodenjak
Zabluda: Bez emocija.
Vodenjak osjeća duboko, ali emocije filtrira kroz razum. Ne dramatizira, ali to ne znači da mu nije stalo.
Ribe
Zabluda: Žive u oblacima i nisu realne.
Ribe imaju snažnu intuiciju i bogat unutarnji svijet. Njihova maštovitost nije bijeg od stvarnosti, nego drugačiji način gledanja na nju, piše index.