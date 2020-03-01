Svaštara

Najveća zabluda o svakom horoskopskom znaku

6.5K  
Objavljeno prije 1 sat

Svaki horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati cijeli život.

 Shuterstock

Svaki horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati cijeli život. No koliko su te etikete zapravo točne? Iza svakog stereotipa krije se puno složenija priča.

Ovan

Zabluda: Sebičan je i agresivan.

Istina je da je direktan i impulzivan, ali Ovan najčešće reagira iz strasti, ne iz zlobe. Kad mu je stalo, spreman je prvi stati u obranu drugih.

Bik

Zabluda: Tvrdoglav je i lijen.

Bik ne voli promjene bez razloga. Nije lijen, samo ne rasipa energiju na stvari koje mu nemaju smisla. Kad odluči nešto napraviti, radi to do kraja.

Blizanci

Zabluda: Dvolični su.

Blizanci nemaju “dva lica”, nego dvije perspektive. Brzo razmišljaju i prilagođavaju se situaciji, što se često pogrešno tumači kao neiskrenost.

Rak

Zabluda: Pretjerano je emotivan i slab.

Rak jest emotivan, ali to ne znači da je slab. Upravo suprotno – njegova empatija je snaga, a iza nje stoji iznenađujuća otpornost.

Lav

Zabluda: Želi biti u centru pažnje pod svaku cijenu.

Lav voli priznanje, ali još više voli osjećaj da je nekome važan. Njegova potreba za pažnjom često je zapravo potreba za toplinom i povezanošću.

Djevica

Zabluda: Kritična je i hladna.

Djevica primjećuje detalje jer joj je stalo. Njezina kritičnost najčešće dolazi iz želje da pomogne, a ne da povrijedi.

Vaga

Zabluda: Ne zna donijeti odluku.

Vaga vaga jer vidi obje strane priče. Nije neodlučna, nego pokušava donijeti najpravedniju moguću odluku.

Škorpion

Zabluda: Manipulativan i osvetoljubiv.

Škorpion je intenzivan i oprezan. Kad nekome vjeruje, odan je do kraja. Njegova “tajanstvenost” često je samo zaštitni mehanizam.

Strijelac

Zabluda: Neozbiljan i neodgovoran.

Strijelac voli slobodu, ali to ne znači da ne zna biti odgovoran. Samo mu je važno da ono što radi ima smisla i širu sliku.

Jarac

Zabluda: Hladan i opsjednut poslom.

Jarac pokazuje ljubav kroz djela, a ne riječi. Njegova ambicija često je način da osigura stabilnost sebi i onima do kojih mu je stalo.

Vodenjak

Zabluda: Bez emocija.

Vodenjak osjeća duboko, ali emocije filtrira kroz razum. Ne dramatizira, ali to ne znači da mu nije stalo.

Ribe

Zabluda: Žive u oblacima i nisu realne.

Ribe imaju snažnu intuiciju i bogat unutarnji svijet. Njihova maštovitost nije bijeg od stvarnosti, nego drugačiji način gledanja na nju, piše index.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh