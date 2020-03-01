Merkelova se vraća?

„Vodstvo CDU-a drhti: vruća glasina o novoj visokoj poziciji za Merkel“, „Hoće li postati predsjednica? CDU drhti zbog glasine o Merkel iz tabora Zelenih“ . To su naslovi jutrošnjih njemačkih portala Bild.de i Focus.de koji su odjeknuli u njemačkoj javnosti poput bombe.

Umirovljena Angela Merkel ponovno je u središtu političkih nagađanja u Njemačkoj, nakon što je objavljeno da bi bivša kancelarka mogla biti kandidatkinja za saveznu predsjednicu 2027. godine. Iako nije bilo službene potvrde vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) ili drugih stranaka, sama činjenica da se njezino ime ponovno pojavljuje u toj ulozi izazvala je burne reakcije na političkoj sceni.

Bild piše o “iznenađujućem scenariju” koji kruži političkim Berlinom, dok Focus govori o mogućoj kandidaturi koja bi mogla promijeniti odnos snaga nakon predsjedničkih izbora 2027. Oba medija naglašavaju da je riječ o nagađanjima, ali da se ta ideja ozbiljno razmatra u određenim krugovima.

U središtu ovih izračuna je odnos između umirovljene Merkel i sadašnjeg kancelara Friedricha Merza . Iako su iz iste Kršćansko-demokratske unije (CDU), njihov politički sukob traje više od dva desetljeća. Merkel je marginalizirala Merza unutar CDU-a početkom 2000-ih, a njihov sukob nikada nije riješen. Nakon povlačenja iz politike 2021. godine, Merz je stranku pomaknuo udesno , dalje od lijevo orijentiranog centrističkog kursa koji je obilježio Merkelinu eru.

Upravo zato neki smatraju da se ideja da bi Merkel mogla djelovati kao protuteža Merck i jačanje desnice raspravlja u oporbenim Zelenima i, donekle, socijaldemokratskom SPD-u . Kao kancelarka ne bi imala izvršne ovlasti, ali bi imala snažan simbolički i moralni autoritet. Njezina kandidatura, prema tim tumačenjima, mogla bi poslati poruku kontinuiteta i umjerenosti, za razliku od tvrdokornog kursa sadašnje kancelarke. Istodobno, Merkel i dalje uživa poštovanje među dijelom članstva CDU-a, što bi potencijalno otežalo Merck otvoreno protivljenje takvoj ideji.

Njemački savezni predsjednik ima ceremonijalniju ulogu i ne biraju ga izravno građani, već Savezna skupština (Bundesversammlung), posebno tijelo koje se u tu svrhu sastaje svake pet godina . Sastoji se od svih zastupnika Bundestaga i jednakog broja zastupnika koje imenuju državni parlamenti. Za izbor je potrebna apsolutna većina u prva dva kruga glasovanja, dok je u trećem dovoljna relativna većina. Zato je sposobnost postizanja širokog političkog konsenzusa ključna.

U tom kontekstu, oporbeni Zeleni i SPD mogli bi odigrati važnu ulogu. Ako odluče podržati kandidata izvan trenutne vladajuće većine, mogli bi odlučiti o ishodu, posebno ako je ravnoteža snaga u Bundestagu i saveznim državama tijesna. U nekim od tih krugova, prema medijskim izvješćima, Merkel se smatra osobom koja bi mogla okupiti širi centristički blok i spriječiti daljnju polarizaciju političke scene.

Istovremeno, unutar CDU-a razmatraju se i druga imena. Kao moguće kandidatkinje za mjesto predsjednice savezne države spominju se predsjednica Bundestaga Julia Kloeckner i ministrica obrazovanja Karin Prin . Obje pripadaju CDU-u i uživaju veliko povjerenje kancelara Merza, a njihova kandidatura predstavljala bi jasnu poruku kontinuiteta unutar kršćansko-demokratskog tabora.

Merkelino političko nasljeđe i dalje oblikuje raspravu. Tijekom migrantske krize 2015. godine odlučila je da će Njemačka primiti stotine tisuća izbjeglica, uz poruku “Wir schaffen das” (Učinit ćemo to). Odluka je ojačala njezin međunarodni ugled u liberalnim krugovima, ali je također produbila podjele unutar zemlje i doprinijela usponu desničarskih populističkih snaga, ponajviše Alternative za Njemačku (AfD). Čak i ranije, tijekom krize eurozone, Merkel je bila ključna figura u oblikovanju europskih paketa pomoći, pomoći i fiskalne discipline, što joj je donijelo reputaciju najmoćnije političarke u Europi.

Hoće li medijska nagađanja dovesti do stvarne kandidature u ovom trenutku je neizvjesno. Ali sama mogućnost povratka Angele Merkel na politički vrh, čak i u ceremonijalnoj ulozi, pokazuje koliko njezina politička sjena još uvijek visi nad Njemačkom – i koliko je trenutna ravnoteža snaga u Berlinu još uvijek vezana uz njezino nasljeđe. Trenutni njemački savezni predsjednik je socijaldemokrat Frank-Walter Steinmeier , koji tu dužnost obnaša od 2017. godine.

