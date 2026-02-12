Profit Mercedes-Benza gotovo prepolovljen u 2025. godini

Neto profit pao je za oko 49% na 5,3 milijarde eura (6,3 milijarde dolara) sa 10,4 milijarde eura godinu ranije.

Prihod je opao za 9% na 132,2 milijarde eura, dok je zarada prije kamata i poreza (EBIT) pala za 57% na 5,82 milijarde eura.

Kompanija je saopštila da je više od 3,5 milijardi eura uštede troškova u njenoj diviziji za putničke automobile djelimično nadoknadilo vanjske nepovoljne faktore.

Izvršni direktor Ola Källenius rekao je da su finansijski rezultati u skladu s prognozama i odražavaju “oštar fokus na efikasnost, brzinu i fleksibilnost”, navodi se u saopštenju,pišu Vijesti

– Sada smo spremni za 2026. godinu – rekao je Källenius, dodajući da Mercedes nastavlja sa svojom strategijom transformacije.

