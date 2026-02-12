Kim Džong Un odlazi sa vlasti?

Južnokorejska Nacionalna obavještajna služba (NIS) objavila je da će pomno pratiti hoće li se kći sjevernokorejskog vođe , za koju se vjeruje da se zove Kim Ju- Ae i ima između 12 i 14 godina , pojaviti na nadolazećem sastanku vladajuće Radničke stranke, kao i kako će biti predstavljena, uključujući moguće preuzimanje službene titule , rekli su zastupnici.

„U prošlosti je NIS opisivao Kim Ju-ah kao osobu koja je u fazi pripreme za nasljednika , ali danas se koristi izraz da je ona ‘u fazi interno imenovanog nasljednika’“, rekao je zastupnik Lee Song-kwon novinarima nakon zatvorenog brifinga NIS-a.

Kim Ju- ah sve se više ističe u sjevernokorejskim državnim medijima dok prati oca na terenskim izletima , uključujući inspekcije projekata naoružanja , usred nagađanja analitičara da se priprema za ulogu vođe četvrte generacije zemlje.

Prema procjeni NIS-a, uloga koju je preuzela tijekom javnih događaja ukazuje na to da je počela doprinositi kreiranju politika te se prema njoj postupa kao prema de facto drugoj osobi, rekli su Lee i još jedna zastupnica, Park Sun-won.

Sjeverna Koreja je najavila da će Radnička stranka krajem veljače održati inauguralni sastanak svog devetog kongresa, događaj za koji analitičari vjeruju da će otkriti glavne programske ciljeve za nadolazeće godine u područjima gospodarstva, vanjske politike i obrane.

Kim Jong- un, prema Parku i Leeju, vodi razvoj velikog podvodnog vozila za koje se vjeruje da je sposobno nositi do 10 balističkih projektila lansiranih s podmornica (SLBM) i koje bi, s obzirom na istisninu od 8700 tona, moglo biti projektirano za pogon nuklearnim reaktorom .

