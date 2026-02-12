Među moćnicima u Epstajnovim fajlovima se našao i ON, kad čujete ko je u pitanju…

Pedofil i finansijer Džefri Epstajn rekao je jednom emiratskom milijarderu da je “obožavao video mučenja”, u uznemirujućoj razmjeni imejlova u dokumentima iz Epstajnovih fajlova.

Sultan Ahmed bin Sulajem imenovan je kao jedan od “šestorice bogatih, moćnih muškaraca” čiji su identiteti prethodno bili zatamnjeni (redigovani) u dokumentima.

Epstajn i Sulajem, izvršni direktor jedne međunarodne logističke kompanije, navodno su godinama razmjenjivali imejlove i poruke, prema dokumentima, razgovarajući o polnim odnosima i deleći linkove ka fetiš sajtovima. U imejlu iz aprila 2009. godine upućenom Sulajemu, Epstajn je napisao: “gdje si? jesi li dobro, obožavao sam vidio mučenja”, prenosi Independent.

Primalac je odgovorio: “U Kini sam, biću u SAD druge nedjelje maja”.

U porukama iz 2007. godine, Sulajem je pisao Epstajnu o svojim pokušajima da se sastane sa jednom supermodelom.

Prema posebnoj kolekciji imejlova do koje je došao Blomberg, napisao je: “Poslije nekoliko pokušaja tokom nekoliko mjeseci uspeli smo da se sretnemo u Njujorku. došlo je do nesporazuma, ona je željela neki POSAO! dok sam ja želio samo malo P****NESA!“

Godine 2015, Sulajem je predložio da posjeti finansijera sa svojom porodicom i slao mu linkove ka fetiš po.no-sajtovima, prema dokumentima. Takođe je Epstajnu slao imejlove o svojim seksualnim iskustvima, a pedofil je 2017. godine poslao Sulajemu link ka sajtu za eskort usluge.

Iste godine, Sulajem je podelio kopiju pasoša “lične maserke” u Epstajnovom “privatnom spa-centru”, tražeći pomoć da joj se pronađe posao kao pripravnici u hotelu Rixos u Antaliji, u Turskoj. U dokumentima su bez konteksta ili datuma objavljene i fotografije dvojice milijardera zajedno, uključujući jednu na kojoj kuvaju u kuhinji.

Sulajem je investitor u nekretnine iz Dubaija, sa procenjenim neto bogatstvom do 8 milijardi dolara. On je izvršni direktor kompanije “DP World” od 2016. godine. Kompanija je sa sedištem u UAE i posluje u oblasti teretne logistike, luka i pomorskih usluga. Tvrde da svakodnevno učestvuju u transportu 10 odsto svetske trgovine.

To što je imenovan u dokumentima ne znači da je počinio krivično delo, a Sulajem nije optužen ni za jedno krivično djelo u vezi sa Epstajnom. Pretrage pokazuju da se njegovo ime pominje više od 5.000 puta u dokumentima.

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) omogućilo je zakonodavcima pristup neredigovanim dokumentima prvi put u ponedeljak, što je dovelo do toga da su demokrata Ro Kana i republikanac Tomas Mesi u utorak imenovali Sulajema zajedno sa još petoricom.

“Do večeras niko nije znao ko je poslao video mučenja Epstajnu“, napisao je republikanski kongresmen Tomas Mesi na mreži X. “Otišao sam u DOJ, uklonio redakciju sa imejla i obrnutom pretragom otkrio da je to bio jedan Sultan [sic]. Naš zakon zahtjeva da se informacije o ŽRTVAMA rediguju, a ne informacije o muškarcima koji su Epstajnu slali torture po.nografiju!”

DOJ se suočava sa rastućim pritiskom da objavi preostala tri miliona Epstajnovih fajlova, kao i da ukloni druge redakcije u tri miliona dokumenata koji su već objavljeni.

“Ako smo pronašli šestoricu muškaraca koje su skrivali za dva sata, zamislite koliko muškaraca prikrivaju u ta tri miliona fajlova”, rekao je Kana u govoru pred Predstavničkim domom u utorak.

Džejmi Raskin, vodeći član pravosudnog odbora Predstavničkog doma koji je takođe pregledao neredigovane dokumente, rekao je: “Mogao sam da utvrdim, ili bar vjerujem da sam utvrdio, da je bilo mnogo potpuno nepotrebnih redakcija, pored propusta da se rediguju imena žrtava.”

Zakon o transparentnosti Epstajnovih fajlova, koji je stupio na snagu u novembru, dozvoljava određena uskraćivanja i redakcije, uključujući lične podatke o žrtvama koji bi predstavljali jasno narušavanje privatnosti; dokumente koji prikazuju zlostavljanje djece ili slike smrti, zlostavljanja ili povreda; kao i informacije koje bi ometale određene istrage, spoljnu politiku ili bezbednost.

Zakon zabranjuje redakcije radi izbjegavanja neprijatnosti, štete po ugled ili političke osjetljivosti, uključujući u odnosu na bilo kog državnog zvaničnika, javnu ličnost ili stranog dostojanstvenika. Sve redakcije moraju biti pismeno obrazložene, piše espreso.

Facebook komentari