Planeta zabilježila peti najtopliji januar u historiji

Sjevernu hemisferu su u posljednjim sedmicama januara pogodili jaki hladni talasi, jer je polarna mlazna struja donijela ledeni zrak u Evropu i Sjevernu Ameriku, prema podacima Copernicus službe za klimatske promjene.

Međutim, mjesečne temperature bile su iznad prosjeka u većem dijelu svijeta, uključujući i velike dijelove Arktika i zapadne Sjeverne Amerike, prema Copernicusu.

“Januar 2026. godine bio je oštar podsjetnik da klimatski sistem ponekad može istovremeno donijeti vrlo hladno vrijeme u jednoj regiji i ekstremnu vrućinu u drugoj”, rekla je Samantha Burgess, strateška voditeljica za klimu u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF).

Prosječna globalna temperatura u januaru bila je 1,47°C iznad predindustrijskog doba.

Evropa je zabilježila najhladniji januar od 2010. godine, sa prosječnom temperaturom od 2,34°C, saopštila je služba.

Sjedinjene Američke Države su, u međuvremenu, pogođene ogromnim zimskim olujama koje su donijele snijeg i led od Novog Meksika do Mainea. Povezana je s više od 100 smrtnih slučajeva.

Planeta i dalje prolazi kroz produženi period zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem, pri čemu je 2024. godina postavila rekordno visok nivo, 2023. je bila druga, a 2025. sada treća najtoplija, prenosi Novi.

