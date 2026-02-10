Ispod radara: Pravilo o kojem se rijetko govori, a koje vas na granici može skupo koštati

Kazne za kršenje ovog pravila razlikuju se od države do države, ali mogu biti vrlo visoke, i do 1000 eura

Većina putnika na graničnim prijelazima razmišlja o dokumentima, čekanju u koloni i dopuštenim količinama robe, no jedno pravilo često prolazi ispod radara – zabrana fotografiranja i snimanja na graničnim prijelazima.

Iako mnogi iz znatiželje ili frustracije zbog gužvi posegnu za mobitelom, takvo ponašanje u brojnim europskim državama smatra se prekršajem.

Na graničnim prijelazima unutar Schengenski prostor snimanje policijskih službenika, carinika, kontrolnih točaka, rampi i sigurnosne opreme bez izričitog odobrenja nije dopušteno. Razlog je sigurnost, zaštita službenih osoba i sprječavanje zlouporabe snimki, piše GPMaljevac.com.

Kazne za kršenje ovog pravila razlikuju se od države do države, ali mogu biti vrlo visoke. U Njemačkoj se za neovlašteno fotografiranje ili snimanje policije i granične kontrole kazne kreću od 50 do 1.000 eura, a u težim slučajevima moguće je i privremeno oduzimanje mobitela.

U Austriji novčane kazne najčešće iznose između 100 i 500 eura, dok u Hrvatskoj kazna za neovlašteno snimanje službenih osoba i objekata može doseći i 1.000 eura, uz mogućnost dodatnih sankcija ako se snimka objavi na društvenim mrežama.

Posebno je važno znati da se prekršaj može utvrditi i ako se snimka briše naknadno, jer sama radnja snimanja već predstavlja kršenje pravila. Putnicima se zato savjetuje da na granici ne koriste kameru ili mobitel za snimanje, bez obzira na dužinu čekanja ili želju da “zabilježe stanje”, jer nekoliko sekundi videa može rezultirati kaznom koja višestruko premašuje cijenu goriva ili cestarine.

