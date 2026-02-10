OTAC SESTARA KOJE SU SE UBILE LAGAO POLICIJU! Ostavile mu poruku i skočile sa 9. sprata, isplivale MRAČNE tajne

Paki (12), Prači (14), i Nišika (16) skočile su prošle srijede u smrt sa devetog sprata zgrade u kojoj su živjele u naselju Barat Siti, stambenom kompleksu u Gaziabadu u Indiji, navodno nakon što su se roditelji usprotivili njihovoj zavisnosti od igrica i oduzeli im telefone. Sada je njihov otac uhvaćen u laži.

Dok se početna verzija događaja fokusirala na “zavisnost od igrica”, istraga o njihovom ocu, Četanu Kumaru, razotkrila je priču o “serijskim brakovima” i sumnjive nedosljednosti.

Policijski izvori otkrivaju da Kumarovo svjedočenje o njegovim brakovima ne prolazi ni osnovni test logike. Tvrdio je da je njegov drugi brak bio nužnost zbog nemogućnosti prve supruge da zatrudni, ali uzrast njegove djece ukazuje na suprotno.

“Kumar, otac djevojčica, mijenjao je iskaze. U početku je pokušao da sakrije brak sa Tinom”, rekao je visoki policijski zvaničnik.

Obdukcioni izvještaji potvrđuju da su maloljetnice preminule od povreda glave. Atul Kumar Sing, pomoćnik komesara policije, rekao je za NDTV da na tijelima djevojčica nije bilo znakova se.sualnog zlostavljanja.

Telefoni maloljetnica, od kojih je jedan prodat samo 15 dana pre incidenta, locirani su i poslati, zajedno sa ostalim uređajima, na forenzičku analizu kako bi se utvrdilo šta se dogodilo u posljednjim satima.

Saglasnost, prikrivanje i serijski brakovi

Četan Kumar, njegove tri supruge – Sudžata, Hina i Tina – i njihovo petoro djece spavali su u jednoj sobi trosobnog stana u stambenom kompleksu Barat Siti u Gaziabadu. Istraga pokazuje da je sa prvom suprugom Sudžatom dobio ćerku i sina sa mentalnim smetnjama.

“Rekao je da se oženio Hinom zato što Sudžata nije mogla da zatrudni”, rekao je pomoćnik komesara policije. Prema Kumarovom iskazu u policiji, oženio se Sudžatom 2010. godine, njenom sestrom Hinom 2013. godine i Tinom, koja je prešla iz islama u hinduizam, 2023. godine.

Međutim, Kumarova hronologija i razlozi za brak sa Hinom ne poklapaju se, jer se vjeruje da je Sudžatina kćerka u trenutku smrti imala 16 godina.

Na pitanje kako je Kumar uspio da se oženi sa tri žene a da se nije razveo ni od jedne prethodne supruge, iz policije su rekli: “Žene su, očigledno, dale saglasnost za te brakove. Niko se nije žalio.”

Sa Hinom je imao dvije ćerke, od 14 i 12 godina, koje su umrle “samoubistvom” zajedno sa starijom Sudžatinom ćerkom, navodno skočivši sa devetog sprata zgrade. Tina, najmlađa supruga, stara 22 godine, ima sa njim trogodišnju ćerku.

“Ranije je radila sa Kumarom. Do sada je utvrđeno da su i ostale supruge dale saglasnost za ovaj brak”, rekao je pomoćnik komesara policije.

Prema policiji, Kumar je tokom ispitivanja do sada tvrdio da su njegove kćerke bile zavisne od korejskih igrica zasnovanih na zadacima i da im je on oduzeo telefone.

Policija je takođe pronašla dnevnik od 30 strana u kojem su djevojčice navodno navele da su bile frustrirane nakon što im je uskraćen pristup korejskim dramama i K-pop muzici.

Još jedan detalj koji je isplivao jeste smrt sestre Sudžate i Hine 2018. godine, koja je pala sa balkona kuće dok ih je posjećivala. Slučaj je tada tretiran kao nesrećna smrt, a porodica nikada nije podnela prijavu policiji.

Kumar, koji radi kao berzanski posrednik, ima dug od 2 krora rupija, saopštila je policija. Osim što je prodao mobilne telefone svojih kćerki kako bi platio račun za struju, nije ih slao u školu ni nakon što je pandemija kovida 19 jenjala, navela je policija. Razlog za to, prema policiji, bio je ogroman teret dugova, piše telegraf.

