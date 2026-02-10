Ako osjetite ovaj miris u kući usred noći, ne palite svjetlo: To može značiti samo jedno i nimalo nije dobro

Postoji jedna situacija u kući gdje intuicija može da vas prevari i košta vas svega. Ljudi refleksno posegnu za svjetlom čim osjete da nešto nije u redu, ali ako vas iz sna trgne specifičan, oštar miris u kući, ta jedna sekunda i jedan „klik“ na zidu mogu biti kobni. Taj smrad koji podsjeća na pokvarena jaja nije slučajnost, već posljednja opomena prije ozbiljne katastrofe.

Šta znači specifičan miris u kući noću?

Miris u kući koji podsjeća na sumpor ili pokvarena jaja je jasan znak curenja zemnog gasa. Pošto je gas prirodno bez mirisa, distributeri mu dodaju merkaptan – supstancu koja smrdi – kako bi svako mogao da prepozna opasnost prije nego što dođe do eksplozije.

Zašto je prekidač za svjetlo najopasnija stvar u tom trenutku?

Nije problem u sijalici, već u samom mehanizmu prekidača. Svaki put kada pritisnete taster, unutra se stvara mala, skoro nevidljiva varnica. U prostoriji gdje se nakupio gas, ta sitna iskra deluje kao upaljač. Pravilo je prosto: ako smrdi, ruke dalje od struje.

Tri koraka koja se ne preskaču

Kada se osjeti ovaj miris, nema mjesta panici, ali ima mjesta za brzinu. Zaboravite na provjeru šporeta pod svjetlom:

Zaboravite na struju: Ne palite svjetlo, ne palite aspirator, čak ni telefon ne koristite unutra.

Otvorite sve širom: Prozori i vrata moraju da se otvore odmah kako bi promaja izbacila gas napolje.

Evakuacija bez rasprave: Izvedite ukućane i ljubimce napolje. Tek kad ste na sigurnom, sa ulice zovite hitne službe ili distribuciju.

Gdje ljudi prave najveće greške?

Svi misle da gas curi samo na starim uređajima. Iskustvo pokazuje drugačije. Često popusti ono što se ne vidi – crijevo iza kuhinjskih elemenata koje je godinama pritisnuto ili ventil koji niko nije provjerio deceniju. Ljudi obično misle: „Ma, možda je iz kanalizacije“, pa čekaju jutro. To je kockanje koje se ne isplati.

Gas je specifičan jer se „džepovi“ mogu napraviti u uglovima gdje vazduh ne struji. Čak i ako vam se čini da je miris nestao nakon pet minuta luftiranja, to ne znači da je kvar popravljen.

Najčešća pitanja o bezbjednosti

1. Šta ako osjetim miris gasa, a nemam gasne instalacije?

Provjerite da li komšije koriste gas ili da li smrad dolazi iz kanalizacije. Ipak, ako je miris jak i liči na sumpor, tretirajte ga kao opasnost dok se ne dokaže suprotno.

2. Da li detektori gasa stvarno rade posao?

Rade, ali pod uslovom da su pravilno postavljeni. Gas je teži od vazduha i pada nisko, pa detektor na plafonu često reaguje prekasno.

3. Može li baterijska lampa da izazove eksploziju?

Klasične baterijske lampe takođe imaju prekidače koji mogu zavarničiti. Ako sumnjate na gas, najbolje je koristiti dnevno svjetlo ili svjetlo sa ulice, prenosi Krstarica.

