Sarajka prevarena za 179.000 KM: Pokušala useliti u stan, pa je dočekalo neugodno iznenađenje…

Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Danijela Džafića i Merima Cerića. Optuženi su za krivično djelo prevara, dok je Džafić i za ugrožavanje sigurnosti.

Terete se da su od septembra 2021. do jula 2022. godine, prevarili žensku osobu nudeći joj stanove na prodaju. Oštećena je, vjerujući da kupuje stan, uplatila 179.000 KM optuženima.

Kada je pokušala useliti u jedan od ponuđenih stanova, saznala je da optuženi nisu ovlašteni za njegovu prodaju. Nakon toga su odbili potpisati potvrde o prijemu novca i prestali se javljati.

Džafić se tereti i za ozbiljne prijetnje upućene oštećenoj.

Za glavni pretres sudu je predloženo saslušanje 12 svjedoka, vještaka iz Sektora kriminalističke policije i izvođenje oko 60 materijalnih dokaza, saopćeno je iz Tužilaštva KS.

Facebook komentari