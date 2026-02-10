Imate problema sa štitnom žlijezdom: Ishrana može igrati ključnu ulogu

Kada njen rad nije uravnotežen, mogu se javiti poremećaji poput hipotireoze (usporen rad) ili hipertireoze (pojačana aktivnost), što često dovodi do umora, promjena tjelesne težine i hormonskog disbalansa.

Iako pravilna ishrana ne može zamijeniti terapiju koju propisuje ljekar, određene namirnice mogu značajno doprinijeti zdravlju štitne žlijezde i podržati hormonsku ravnotežu.

Namirnice koje vrijedi uključiti u jelovnik

Jaja su odličan izvor joda, selena i vitamina B kompleksa, koji su neophodni za pravilnu proizvodnju hormona štitne žlijezde. Masna riba poput lososa, sardina i srdela bogata je omega-3 masnim kiselinama koje djeluju protuupalno, što je posebno važno kod autoimunih poremećaja štitne žlijezde.

Brazilski orah sadrži visoke količine selena, minerala koji pomaže pretvaranje hormona T4 u njegov aktivni oblik T3. Lisnato zeleno povrće, uključujući špinat, blitvu i kelj, osigurava magnezij i antioksidanse, ali se kupusnjače preporučuje konzumirati kuhane jer sirove mogu smanjiti apsorpciju joda.

Bobičasto voće poput borovnica i malina bogato je antioksidansima koji štite štitnu žlijezdu od oksidativnog stresa. Bijeli luk, poznat po svojim protuupalnim svojstvima, može pomoći u smanjenju hroničnih upala u organizmu, dok batat doprinosi stabilizaciji nivoa šećera u krvi i podržava hormonsku ravnotežu, prenosi Avaz.

