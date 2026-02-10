Dnevni horoskop za utorak, 10. februar

Evo šta zvijezde kažu za svaki znak:

Vatreni znaci (Energija i akcija)

Ovan: Fokus je na finansijama i zajedničkim resursima. Možda ćete morati da riješite neki stari dug ili obavezu. Intuicija vam je nepogrješiva – slušajte “stomak”.

Lav: Danas ste usmjereni na dom i porodicu. Moguće su emotivne diskusije sa ukućanima. Izbegavajte dramu; radije kanališite energiju u sređivanje prostora.

Strelac: Osjećate potrebu za povlačenjem. Idealno je vreme za meditaciju ili rad u osami. Tajne koje danas saznate mogu vam kasnije biti od velike koristi.

Zemljani znaci (Stabilnost i logika)

Bik: Partnerski odnosi su u prvom planu. Između vas i voljene osobe može doći do “sve ili ništa” situacije. Budite spremni na kompromis, ali ne odustajte od svojih vrijednosti.

Devica: Komunikacija je oštra i direktna. Pazite da vaša kritika ne zvuči previše grubo. Odličan je dan za istraživanje i rešavanje komplikovanih zadataka.

Jarac: Prijateljstva su pod lupom. Možda ćete shvatiti ko vam je zaista odan, a ko ne. Vaši dugoročni planovi dobijaju novu, jasniju formu.

Vazdušni znaci (Intelekt i društvo)

Blizanci: Fokus je na zdravlju i svakodnevnim rutinama. Možda ćete osetiti pad energije ako ste se forsirali. Reorganizujte svoj radni dan da biste smanjili stres.

Vaga: Danas se sve vrti oko novca i osećaja sopstvene vrednosti. Moguć je neplaniran trošak, ali i prilika da zaradite kroz neki kreativan projekat.

Vodolija: Karijera i javni imidž su u fokusu. Nadređeni vas posmatraju. Pokažite svoju posvećenost, ali izbjegavajte konflikte sa autoritetima oko sitnica.

Vodeni znaci (Emocije i intuicija)

Rak: Kreativnost je na vrhuncu! Ako se bavite umetnošću ili hobijem, danas ćete briljirati. U ljubavi je prisutna doza misterije koja vas privlači.

Škorpija: Ovo je vaš dan. Mesec u vašem znaku daje vam magnetsku privlačnost. Iskoristite ovu energiju da započnete nešto što vam je lično veoma važno.

Ribe: Duhovni horizonti se šire. Možda ćete poželjeti da isplanirate putovanje ili upišete neki kurs. Razmišljate o velikim životnim pitanjima.

