Departmani Somme, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Calvados, Manche i Landes pogođeni su obilnim padavinama, kao i cijela Korzika, gdje se očekuju snažni vjetrovi, prenio je Figaro.U departmanu Pas-de-Calais danas je aktiviran plan za vanredne situacije zbog poplava, a evakuisano je više od 300 osoba.

Preventivno je zatvoreno oko 100 škola, a evakuisano je i 35 učenika.

„Hitne službe izvele su pet akcija spašavanja, a nije prijavljen nijedan smrtni slučaj“, saopćeno je iz prefekture.

Obilne padavine i bujične poplave i dalje pogađaju oko stotinu općina u ovom departmanu, pri čemu je situacija posebno teška u njih tridesetak, gdje su kuće poplavljene, a pristup je veoma otežan.

Prema podacima prefekture, ugroženo je nekoliko desetina stambenih objekata, mada još uvijek nije moguće utvrditi tačan broj.

Tri manja sela u departmanu, Mouriez, Tortefontaine i Bernieulles, trenutno su potpuno odsječena zbog poplava, iako su vatrogasci u kontaktu s njihovim načelnicima općina.

Na snazi narandžasti meteoalarm

Za dvije rijeke u regiji Pas-de-Calais, uključujući i obalnu rijeku Canche, na snazi je narandžasti alarm zbog opasnosti od poplava, dok je za ostale rijeke na snazi žuti alarm,piše Vijesti

Istovremeno, na oko četrdeset puteva u departmanu uvedena su ograničenja u saobraćaju i uspostavljeni alternativni pravci. Prefekt François-Xavier Lauch pozvao je vozače na izuzetan oprez tokom noći s četvrtka na petak u pogođenim područjima.

U međuvremenu, tornado je danas poslijepodne pogodio gradić Bourguignons u departmanu Aube. Prema dosadašnjim informacijama, nema ljudskih žrtava, ali je oštećeno 60 kuća, dok su dvije ceste zatvorene za saobraćaj.

Nadležne službe nalaze se na terenu kako bi osigurale područje i procijenile nastalu štetu. Prema navodima prefekture, stanovnici čiji su domovi pogođeni pozvani su da se upute u zgradu općine, gdje je organizovan prihvatni centar.

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