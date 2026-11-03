Reprezentacija Bosne i Hercegovine dočekuje naredne reprezentativne izazove pod teretom novih disciplinskih mjera koje je izrekla UEFA zbog ispada na gostovanju u Švedskoj, gdje su Zmajevi 14. novembra izgubili 3:2 u okviru Lige nacija.Disciplinska komisija evropske kuće fudbala donijela je odluku kojom se Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine kažnjava finansijski i organizaciono, pri čemu najteža sankcija podrazumijeva zabranu prodaje ulaznica našim navijačima za jedno gostovanje u reprezentativnim takmičenjima pod okriljem UEFA-e.

Savez je kažnjen sa 40.000 eura zbog upotrebe pirotehnike i ubacivanja predmeta na teren tokom okršaja sa Švedskom, što predstavlja značajan finansijski udarac nakon pomenutog poraza,piše



Prazan gostujući sektorPored novčane globe, izrečena mjera potpunog ograničenja prodaje karata pristalicama Bosne i Hercegovine znači da će nacionalni tim na jednom od sljedećih gostovanja biti lišen organizovane navijačke podrške na tribinama.

To u praksAvazi donosi jasan rasplet pred žrijeb, pa u predstojećem baražu neće biti gostujućih navijača Bosne i Hercegovine bez obzira na to ko će biti protivnik našem timu.

Dodatna šteta na stadionu

Sankcije tu ne staju jer Savez mora podmiriti i dodatnih 5.000 eura zbog pričinjene štete na stadionu i njegovim instalacijama.

Tako ukupni novčani ceh dostiže 45.000 eura, dok zabrana prodaje ulaznica za jedno gostovanje ostaje najteža posljedica odluke disciplinskih organa.

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