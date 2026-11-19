Njemački automobilski gigant Volkswagen predstavio je prijedloge za predstojeće kolektivne pregovore koji uključuju zamrzavanje plata tokom 2027. i 2028. godine, ukidanje pojedinih posebnih naknada i fleksibilnija pravila o radnom vremenu.

O tome je izvijestio njemački magazin Der Spiegel.

Promjene u radnoj sedmici od 35 sati

Trenutno kolektivnim ugovorom utvrđeno radno vrijeme u Volkswagenu iznosi 35 sati sedmično. Kompanija želi da se ono ubuduće prilagođava obimu proizvodnje.

Prema prijedlogu, u slučaju povećanja radnog vremena radnici ne bi dobijali dodatnu naknadu, dok bi se u slučaju smanjenja radnih sati i plate proporcionalno umanjivale. Kompanija zasad nije precizirala koliko bi sedmično radno vrijeme moglo iznositi.

Volkswagen također predlaže ukidanje pojedinih posebnih isplata, uključujući dodatne naknade predviđene kolektivnim ugovorom i kolektivni dodatak na platu.

Kerstin Scholz, jedna od glavnih pregovaračica kompanije, izjavila je da Volkswagen ne dovodi olako u pitanje postojeća pravila, ali da su se poslovni uslovi značajno pogoršali. Prema njenim riječima, kompanija mora ubrzati promjene poslovnog modela i prilagoditi troškove.

Sindikati najavljuju oštar odgovor

Pregovori o internom kolektivnom ugovoru trebali bi početi narednog utorka u Emdenu. Sindikat IG Metall zahtijeva povećanje plata od pet posto, dok Volkswagen namjerava razgovarati i o ukidanju dodatnih 12.000 radnih mjesta do 2030. godine, uz istovremeno smanjenje troškova.

Krajem septembra kompanija je raskinula većinu kolektivnih ugovora. Time su pod znak pitanja dovedeni radna sedmica od 35 sati, bonusi i posebne naknade.

Sindikat IG Metall prijedloge Volkswagena nazvao je „katalogom užasa“, dok je predsjednica Radničkog vijeća kompanije Daniela Cavallo zaprijetila štrajkom koji bi mogao početi u januaru,pišu Vijesti

Volkswagen se suočava s velikim pritiscima zbog američkih carina na automobile, problema u povezanim kompanijama Audi i Porsche, kao i otežane situacije na kineskom tržištu.

Iako grupa ostvaruje godišnje prihode veće od 300 milijardi eura, očekuje da će njena profitabilnost ove godine iznositi najviše jedan posto.

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