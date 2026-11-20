Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica 0 stepeni, Sokolac 1, Bugojno 2, Jajce, Sanski Most i Tuzla 3, Banja Luka, Drvar i Zenica 4, Ivan-sedlo i Sarajevo 6, Livno 7, Mostar 9, Gradačac 10, Trebinje 11, Neum 13 i Bihać 14 stepeni.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 934 milibara, za 8 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Danas u Bosni i Hercegovini umjereno, a na jugu i jugozapadu zemlje pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, povećanjem oblačnosti, kiša i lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. U ostatku zemlje lokalno je moguć slab pljusak. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni,pišu Vijesti

Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na sjeveru Bosne do 20 stepeni.

U Sarajevu će biti malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

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