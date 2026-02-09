Kraj zime 2026. je prekretnica za 5 znakova Zodijaka: Sudbinske odluke i susreti okreću im život naopako

Kraj zime 2026. bit će prekretnica za 5 horoskopskih znakova – veljača/februar i ožujak/mart su nesiguran prijelaz između prošlosti i budućnosti, a promjena visi u zraku.

Prema predviđanjima horoskopa, kraj zime 2026. je prekretnica za 5 znakova Zodijaka. Granica između prošlosti i budućnosti je krhka – stari planovi gube svoju moć, a nove ideje tek počinju oblikovati se. Kraj zimske sezone 2026. za njih sprema iznenađenja.

Astrološke kombinacije tijekom ovog razdoblja su posebno intenzivne – a za određene znakove posljednji tjedni zime bit će vrijeme sudbonosnih odluka i značajnih susreta, nakon kojih život nikada više neće biti isti. Veljača/februar i ožujak/mart 2026. su kao nesiguran prijelaz između prošlosti i budućnosti, a promjena kao da visi u zraku i čeka pogodan trenutak.

Opći trendovi posljednjih sedmica zime

Kasna zima je vrijeme kada promjena kao da je u zraku, čekajući pravi trenutak. Čak i ako vaš znak nije u epicentru događaja, to ne znači da će razdoblje proći bez traga. Kod nekih se energije manifestiraju suptilno, gotovo neprimjetno, ali njihov utjecaj može biti ništa manje značajan. Otvorenost za nove stvari i prepoznavanje mogućnosti tamo gdje ranije nisu bile vidljive pomoći će vam da maksimalno iskoristite ovo vrijeme.

Ključni datumi su od 22. do 25.2. i od 10. do 15.3.. Događaji se mogu brže odvijati tijekom ovih razdoblja. Univerzalni savjet: vodite dnevnik, bilježeći svoje misli i odluke. Ovo će vam omogućiti da pratite svoj osobni napredak i izbjegnete da propustite vrijedne uvide.

Ovan: Energija slobodno teče

Posljednjih deset dana veljače/februara za Ovna obilježava snažan utjecaj Marsa. Životna snaga doslovno traži izlaz. Javlja se želja da se brzo djeluje, da se stvari preuzmu u svoje ruke i da se ne osvrće unazad.

U poslovnoj sferi moguće su iznenadne promjene: prijedlozi za nove inicijative, transformacija uloge ili iznenadna prilika da se potvrdite u ranije zanemarenom području. Za Ovnove je kraj zime poput plamena koji se lako rasplamsava, ali zahtijeva budnu kontrolu.

Vaš osobni život također prolazi kroz promjene. Tijekom ovog razdoblja, vjerojatni su uzbudljivi susreti – oni se javljaju neočekivano i mogu biti dublje dirljivi nego što se u početku očekivalo.

Međutim, važno je da ne popuštate impulsima ili da donosite ishitrene odluke.

Praktični savjet: Ovnovima se savjetuje da sačekaju najmanje 24 sata prije nego što donesu ključne odluke, posebno krajem veljače/februara.

Rak: Odjeci prošlosti i pojačana čula

Za Rakove, posljednje tjedne zime dominiraju Mjesec i njegovi osjetljivi ciklusi. Emocionalna dubina se produbljuje. Teme iz prošlosti mogu iznenada ponovo izaći na vidjelo.

Veljača/februaqr i prvi dani ožujka/marta potiču preispitivanje odnosa – kako u osobnom životu, tako i unutar obitelji. Moguća su duhovna pomirenja, kao i konačni raskidi ako je veza odavno iscrpljena.

Materijalna strana života može postati ovisna o voljenim osobama. Podrška, zajedničke odluke ili ponude poznanika mogu otvoriti nove horizonte.

Praktični savjet: Da bi maksimalno iskoristili ovaj period, Rakovi bi trebali osluškivati svoje unutarnje osjećaje i ne ignorirati osjećaje nelagodnosti.



Vaga: ravnoteža između rutine i razvoja

Pod utjecajem Venere, život Vage na kraju zime podsjeća na oscilirajuću vagu. S jedne strane, uspostavljena je stabilnost, a s druge, primamljive promjene.

Ovaj izbor je posebno akutan u partnerstvima – i osobnim i poslovnim. Pitanja jednakosti, posvećenosti i obostrane koristi dolaze do izražaja.

Ožujak/mart može donijeti neočekivane ponude koje je teško odbiti: novu poziciju, projekt ili format suradnje. Ključ za Vage je da ne pokušavaju udovoljiti svima odjednom.

Praktični savjet: Vage bi trebale jasno definirati što im je važnije – udobnost ili razvoj. Odgovor na ovo pitanje će im omogućiti da iskoriste prilike i donose odluke bez žaljenja.

Jarac: Doba osnovnih koraka

Za Jarce, kraj zime postaje vrijeme promišljenih odluka pod utjecajem Saturna i Plutona. Ovdje se ne radi o spontanosti, već o postavljanju temelja za godine koje dolaze.

Karijera, društveni status i mjesto stanovanja su u fokusu. Može se razmotriti promjena karijere ili prelazak na potpuno novu razinu odgovornosti. Posebno je važno umrežavanje s iskusnim i utjecajnim ljudima.

Takve veze mogu djelovati slučajno, ali u stvarnosti, one otvaraju važne mogućnosti.

Čak i sada, Jarci bi imali koristi od organiziranja svojih ciljeva i planova, rješavanja nepotrebnih stvari i iskrenog odgovora na pitanje o svojim težnjama.

Praktičan savjet: Kraj zime daje vam jedinstvenu priliku da izgrade čvrst temelj za budućnost – pod uvjetom da ste spremni za dugoročne odluke.



Ribe: Rođendan kao početak novog ciklusa

Kada Sunce uđe u znak Riba, energija dobiva posebnu suptilnost i dubinu. Rođendan u ovom periodu postaje početna točka nove osobne godine – i samim tim, novih perspektiva.

Kraj zime daje Ribama rijedak zamah za pokretanje dugo odlaganih inicijativa. Intuicija dostiže vrhunac, a unutarnji glas postaje pouzdan kompas.

Ovo je povoljno vrijeme za kreativne prodore, duhovni rast, učenje i samousavršavanje. 7

Praktičan savjet: Da bi se podesile na svoj ritam, Ribama bi koristilo usporavanje i minimiziranje vanjskih stimulansa. Što je okruženje tiše, to su jasniji znakovi koje život šalje, piše sensa.mondo.

