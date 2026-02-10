Veliki nemiri u Sydneyju povodom dolaska izraelskog predsjednika

Demonstranti su organizovali protestni skup te su optužili policiju i snage reda za upotrebu pretjerane sile, dok su čelnici Novog Južnog Walesa branili postupke policije tokom protesta koji je okupio skoro sedam hiljada ljudi u centru Sydneyja.Sukobi između demonstranata i policije dogodili su se kada su okupljeni pokušali krenuti prema parlamentu ove australske savezne države. Policija je zvanično navela da su brojni demonstranti pokušali nezakonito probiti policijske blokade, kada je i došlo do fizičkih obračuna.

Policija je također navela da je pokušala zaustaviti proboj demonstranata jer se istovremeno u Međunarodnom kongresnom centru održavao skup jevrejske zajednice povodom komemoracije žrtvama terorističkog napada na plaži Bondi te da su svojim djelovanjem htjeli spriječiti potencijalni sukob dvije strane,pišu Vijesti

Izraelski predsjednik Herzog ovih će dana posjetiti nekoliko australskih gradova radi izražavanja solidarnosti s australskom jevrejskom zajednicom nakon smrtonosne masovne pucnjave prošle godine.

Nemili događaj zbio se 14. decembra 2025. povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyju, pri čemu je ubijeno petnaest osoba.

