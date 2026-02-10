Novi zakon u NJEMAČKOJ donosi velike promjene za podstanare

ilj reforme je zaštita stanara od naglog rasta troškova stanovanja i smanjenje rizika od deložacija.

1. “Druga šansa”

Trenutno, ko kasni s plaćanjem, može dobiti vanredni otkaz i završiti na ulici. Prema novom planu:

Vanredni otkaz zbog duga postaje nevažeći ako stanar (ili npr. Jobcenter) podmiri sav dug u roku od dva mjeseca nakon primanja tužbe za iseljenje, prenosi Fenix magazin.

Ova “druga šansa” vrijedi samo ako stanar u posljednje dvije godine nije već iskoristio tu mogućnost.

Novost je da će isto vrijediti i za redovne otkaze kojima se stanodavci često služe kako bi izbacili stanara uprkos naknadnoj uplati duga.

2. Ograničenje “Index” stanarina (Indexmiete)

Kod ugovora gdje je cijena najma vezana uz inflaciju, stanari su prošlih godina bili teško pogođeni. Hubig planira:

Maksimalno povećanje od 3,5 % godišnje.

Time se želi spriječiti da stanari trpe dvostruki udarac – opšti rast cijena i nagli skok stanarine.

3. Stop manipulisanju s namještenim stanovima i kratkim ugovorima

Najmodavci su često zaobilazili “kočnicu cijena” (Mietpreisbremse) iznajmljujući stanove kao namještene ili na kratko. Reforma predviđa:

Kratkoročni ugovori: Zakonsko ograničenje na maksimalno šest mjeseci. Sve duže od toga podliježe strožim pravilima.

Namješteni stanovi: Dodatak na namještaj smatraće se primjerenim samo ako ne prelazi 5 % neto osnovne stanarine (za potpuno opremljen stan).

4. Šta se mijenja za stanodavce?

Iako je reforma usmjerena na zaštitu stanara, ima i olakšica za vlasnike:

Kod modernizacije stana (npr. novi prozori ili pločice), granica za pojednostavljeni postupak povećanja stanarine diže se s 10.000 na 20.000 evra. To znači manje birokratije za stanodavce pri ulaganju u nekretninu.

5. Kada pravila stupaju na snagu?

Tačan datum još nije poznat. Nacrt prvo mora proći vladu (Bundeskabinett). Ipak, budući da su mnogi detalji dio koalicijskog sporazuma CDU-a, CSU-a i SPD-a, očekuje se da će proces ići relativno brzo. Do kraja godine planiraju se i još strože kazne za lihvarske stanarine (Mietwucher), koje su trenutno definirane kao one koje su 20 % veće od prosjeka.

