Znate li kako se zove mladunče magarca i magarice? VIDEO

Ključne činjenice

Mnogi griješe pri imenovanju mladunčeta magarca.

Uobičajeni nazivi poput “magarence” zapravo nisu ispravni.

Ispravan naziv polako nestaje iz svakodnevnog govora.

Upravo zbog toga mnogi pogriješe kada pokušaju da imenuju mladunče magarca, jedne od najpoznatijih domaćih životinja.

U svakodnevnom govoru najčešće se može čuti izraz koji zvuči logično, ali nije ispravan.

Drugim riječima, većina ljudi će bez razmišljanja reći: „pa, magarče“. Ili magare, magarence… Logično zvuči, zar ne? Međutim – nije tačno.

Šta kažu jezički priručnici?

Pravi naziv, koji se nalazi u rječnicima i ima dugu upotrebu u jeziku, znatno je manje poznat.

Tek kada se zaviri u jezičke priručnike, dolazi se do podatka da se mladunče magarca i magarice naziva pule – riječ koja je s vremenom gotovo nestala iz svakodnevne upotrebe.

Pogledajte samo kako ovo preslatko pule uživa u pažnji.

Da, dobro ste pročitali – pule. Kratko, slatko i pomalo neočekivano. Baš kao i samo mladunče, koje je često razigrano, tvrdoglavo na svoj simpatičan način i nevjerovatno umiljato.

Iako se rijetko čuje, ovaj naziv i danas važi kao jedini ispravan.

Zato, sljedeći put kad neko pita kako se zove beba magarca – slobodno zablistajte znanjem i recite: pule. Biće iznenađenja, a možda i ponekog osmijeha.

Ždrijebe ili pule?

Iako magarci pripadaju široj porodici kopitara, pa se njihovo mladunče biološki može svrstati pod opšti pojam ždrijebe, u našem jeziku postoji jasna razlika. Dok se naziv ždrijebe u narodu gotovo isključivo veže za konje, pule ostaje specifičan i jedini potpuno tačan naziv za mladunče magarca, prenose nezavisne.

