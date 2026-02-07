Horoskopski znakovi najskloniji nevjeri: Ko je na vrhu liste?

Mnogi traže odgovore o ljubavi u zvijezdama, no astrologija sugerira da su neki horoskopski znakovi skloniji potrazi za uzbuđenjem čak i kada su u vezi. Iako ne postoji pouzdan način za prepoznavanje nevjere, astrološka tumačenja mogu ukazati na to koji se znakovi teže nose s iskušenjima. Neki su jednostavno podložniji flertu, avanturama ili situacijama koje se pravdaju kao “samo prijateljstvo”.Donosimo horoskopske znakove koji su skloniji preljubu, redoslijedom od najnevjernijih do najvjernijih.

1. Blizanci

Njihovo “samo razgovaramo” brzo se može pretvoriti u situaciju punu sumnji. Blizanci su društveni, znatiželjni i ne podnose dosadu, što stvara idealne uvjete za komplicirane odnose. Njihova dvojna priroda omogućuje im da iskreno vole jednu osobu, ali istovremeno traže uzbuđenje sa strane. U svojoj nezreloj fazi, monogamiju mogu doživljavati kao koncept čija pravila ne moraju poštovati.

2. Ribe

Ribe ne varaju nužno iz loše namjere, već ponekad zato što su previše osjećajne i ne mogu odoljeti zavodljivoj priči. Sklone su tajnama, često pod izlikom da “štite osjećaje” partnera. Emocionalno nezreli pripadnici ovog znaka mogu zauzeti stav žrtve, tvrdeći da su “oni dobri, a drugi problematični”, iako sami stvaraju komplicirane situacije. Djeluju romantično, ali njihove granice često su fleksibilne.

3. Vaga

Vage su poznate po sposobnosti da održe privid sklada čak i nakon nevjere. Vole pažnju i potvrdu, ponekad i od više osoba istovremeno. Ako nisu dovoljno zrele, umanjivat će ozbiljnost svojih postupaka izjavama poput “nije to bilo ništa ozbiljno”. U potrazi za harmonijom, Vage mogu vješto izbjegavati preuzimanje odgovornosti.

4. Strijelac

Strijelac ne planira nevjeru, već se budi sa željom za slobodom i uzbuđenjem. Ako se osjećaju sputano, mogu se “slučajno” naći u situaciji koja nalikuje prevari. Iako su dovoljno hrabri za takav korak, obično su i dovoljno iskreni da ga na kraju priznaju. Veza sa Strijelcem zahtijeva prostor, povjerenje i jasan dogovor o tome što se smatra “zabavom”.

5. Ovan

Ovan voli uzbuđenje lova i potjere. Pripadnici ovog znaka su koketni, impulsivni i traže pažnju, osobito ako se osjećaju zanemareno. Prevara se može dogoditi iz potrebe da dokažu svoju privlačnost i poželjnost. Budući da Ovnovi rijetko kada djeluju suptilno, istina najčešće brzo izađe na vidjelo.

6. Lav

Lavovi se hrane divljenjem, pa ako ono izostane u vezi, mogli bi ga potražiti drugdje. Iako nisu nužno skloni prevari, osjetljivi su na potvrdu okoline, što u kombinaciji s nesigurnošću može biti rizično. Svoje postupke često opravdavaju osjećajem da nisu bili dovoljno cijenjeni. Ako im se pruži potrebna pažnja, obično su vrlo odani partneri.

7. Rak

Rakovi su emotivni i uglavnom odani, ali su sposobni od vlastitih loših osjećaja stvoriti dramu za sve oko sebe. Emocionalno nezreli pripadnici znaka mogu postati ogorčeni i prebacivati krivnju na druge, što vodi u manipulaciju. Ako prevare, to je najčešće zbog osjećaja da su neshvaćeni, zanemareni ili zbog potisnute gorčine. Njihova nevjera ne mora biti fizička; ponekad se radi o skrivenoj emocionalnoj bliskosti s drugom osobom,piše N1

8. Vodenjak

Vodenjaci ne varaju s namjerom da povrijede, već iz potrebe da izbjegnu osjećaj sputanosti. Skloni su emocionalnom distanciranju i čuvanju vlastitog svijeta, a obvezu u vezi mogu doživljavati kao koncept koji tek “istražuju”. Svoje upitne postupke racionalizirat će logikom koja je samo njima razumljiva, često pod izlikom da “nisu mislili da se to računa kao prevara”.

9. Škorpion

Škorpioni su intenzivni, odani i vode se principom “sve ili ništa”, pa njihova prevara rijetko kad bude usputna. Iako znaju čuvati tajne, obično su vjerni, osim ako vezu ne smatraju nesigurnom, završenom ili osjete nepoštovanje. Ako se osjete izdanima, čak i samo emocionalno, mogli bi uzvratiti istom mjerom. Škorpion možda nije znak koji će najlakše prevariti, ali će situaciju zasigurno učiniti kompliciranom.

10. Bik

Bikovi cijene udobnost, dosljednost i rutinu, a prevara im se čini kao prevelik napor koji narušava njihov mir. Radije će se odmoriti nego se upuštati u laži i tajne. Ako su nesretni u vezi, vjerojatnije je da će se polako distancirati nego izazvati dramatičan prekid. Ako se ipak odluče na nevjeru, to je obično znak da je veza već duže vrijeme gotova, iako to još nije formalno izrečeno.

11. Jarac

Jarčevi su usmjereni na ciljeve, paze na svoj ugled i ne žele narušavati vlastitu stabilnost. Prevaru doživljavaju kao nepotreban rizik i kompliciran posao, što su dvije stvari koje izbjegavaju. Emocionalno nezreli pripadnici znaka mogu zanemariti partnera, no to je druga vrsta problema. Kada se Jarac jednom obveže, to čini ozbiljno i s namjerom.

12. Djevica

Djevice imaju najmanju vjerovatnost za prevaru jer su sklone analizirati svaku moguću posljedicu, gotovo kao da ispunjavaju proračunsku tablicu. Cijene integritet, dosljednost i jednostavnost, a pomisao na upravljanje lažima, dramom i osjećajem krivnje im je odbojna. Ako je Djevica nesretna u vezi, radije će otvoreno komunicirati problem ili tiho isplanirati odlazak nego se upustiti u tajnu aferu.

