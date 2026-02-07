Horoskop za februar: Ko su favoriti sudbine u najkraćem mjesecu u godini

Evo zašto su ovi znakovi trenutno u fokusu:
Vodolija (Dominacija do 18.2.)
Ovo je njihovo vrijeme. Sunce u Vodoliji donosi im ogroman priliv energije i samopouzdanja.
Zašto su najbolji: U 2026. godini, Vodolije su oni koji donose inovacije. Ako planiraš pokrenuti novi projekt, digitalni biznis ili neku vrstu društvene promjene, sada je trenutak. Ljudi ih slušaju, a njihove “lude” ideje napokon dobivaju smisao drugima.
Ljubav: Karizma im je na vrhuncu. Privlače pažnju bez previše truda.
Ribe (Od 18.2. pa nadalje)
Kako se približavamo kraju mjeseca, Ribe preuzimaju tron.
Zašto su najbolje: Saturn je već neko vrijeme u njihovom znaku, što im daje nekarakterističnu disciplinu. Ribe u februaru 2026. nisu samo sanjari; one su sanjari koji ostvaruju. Ovo je odličan period za završavanje dugogodišnjih ciljeva.
Intuicija: Njihov osjećaj za ljude je nepogrešiv, što im pomaže da izbjegnu drame koje prate druge znakove.
Ko još “profitira” u februaru?
Blizanci: Zbog povoljnih aspekata s planetama u Vodolijiu, komunikacija im cvjeta. Idealno vrijeme za putovanja ili učenje nečeg novog.
Vaga: Kreativnost im je na rekordnom nivou. Ako se baviš bilo kakvom umjetnošću ili dizajnom, februarska inspiracija će te oduševiti.