Horoskop za februar: Ko su favoriti sudbine u najkraćem mjesecu u godini

Objavljeno prije 53 minute

U februaru 2026. godine, astrološka slika je prilično dinamična, ali ako tražimo “pobjednika” mjeseca, titula ide Vodolijama (i djelomično Ribama koje preuzimaju scenu nakon 18. februara).

Evo zašto su ovi znakovi trenutno u fokusu:

Vodolija (Dominacija do 18.2.)
Ovo je njihovo vrijeme. Sunce u Vodoliji donosi im ogroman priliv energije i samopouzdanja.

Zašto su najbolji: U 2026. godini, Vodolije su oni koji donose inovacije. Ako planiraš pokrenuti novi projekt, digitalni biznis ili neku vrstu društvene promjene, sada je trenutak. Ljudi ih slušaju, a njihove “lude” ideje napokon dobivaju smisao drugima.

Ljubav: Karizma im je na vrhuncu. Privlače pažnju bez previše truda.

Ribe (Od 18.2. pa nadalje)
Kako se približavamo kraju mjeseca, Ribe preuzimaju tron.

Zašto su najbolje: Saturn je već neko vrijeme u njihovom znaku, što im daje nekarakterističnu disciplinu. Ribe u februaru 2026. nisu samo sanjari; one su sanjari koji ostvaruju. Ovo je odličan period za završavanje dugogodišnjih ciljeva.

Intuicija: Njihov osjećaj za ljude je nepogrešiv, što im pomaže da izbjegnu drame koje prate druge znakove.

Ko još “profitira” u februaru?
Blizanci: Zbog povoljnih aspekata s planetama u Vodolijiu, komunikacija im cvjeta. Idealno vrijeme za putovanja ili učenje nečeg novog.

Vaga: Kreativnost im je na rekordnom nivou. Ako se baviš bilo kakvom umjetnošću ili dizajnom, februarska inspiracija će te oduševiti.


