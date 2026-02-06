1.500 vojnika uputilo se ka Nemačkoj, stižu najvećim brodom turske mornarice

Sljedeće sedmice u Kiel bi trebao stići pomorski tim u sklopu velikih manevara “Steadfast Dart”. Samo iz Turske dolazi 1500 vojnika.

Veliki događaj očekuje morsku luku Kiel. 11. februara očekuje se dolazak NATO snaga s do 14 jedinica i gotovo 3000 vojnika. Bit će to najveći posjet flote Njemačkoj ove godine.

Pripreme su već u tijeku u pomorskoj bazi u Kielu. NATO je uključio luku u manevar “Steadfast Dart”, koji je započeo početkom siječnja, a u kojem Schleswig-Holstein igra ulogu logističkog središta . Iz tog razloga, flota od šest brodova isplovila je u nedjelju iz španjolske luke Rota prema Kielu.

Jezgru formacije čini novi amfibijski jurišni brod “Anadolu” , novi vodeći brod turske mornarice. Ovaj kolos od 27 000 tona ima gotovo 1000 vojnika na brodu. Osim stalne posade, brod prevozi i marince, tenkove i specijalna vozila turske vojske.

Turska flota uključuje fregate “Istanbul” i “Oruc Reis”, kao i novi brod za logistiku flote “Derya”. Tursku eskadrilu predvodi kontraadmiral Mevlut Savas Bilican, zapovjednik turskih amfibijskih snaga, koje su dio novoosnovanih NATO-ovih Savezničkih snaga za odgovor (ARF).

ARF-om zapovijeda španjolski viceadmiral Juan Bautista Perez Puig, koji s desantnog broda “Castilla” predvodi NATO-ovu flotu u sklopu vježbe “Stedfast Dart”.

„Zajedno smo prošli sve kvalifikacije i pripreme tijekom protekle godine. Ovo je prva velika vježba ARF-a . Zajedno ćemo provoditi vježbe u Sjevernom i Baltičkom moru i demonstrirati našu zajedničku snagu “, rekao je viceadmiral Perez Puig.

Cijela formacija, s brodovima “Castilla” i “Anadolu” i pratećim plovilima, trebala bi uploviti u Kiel 11. veljače. Jedinice će biti opremljene i opskrbljene gorivom u Kielu. Zbog velikog broja plovila, planirano je korištenje vezova i u drugim dijelovima luke.

Turske fregate “Istanbul” i “Oruç Reis” dvije su moderne jedinice s njemačko-turskim korijenima. “Oruç Reis” pripada klasi “Meko 200”, koju je u Njemačkoj razvila tvrtka TKMS. “Istanbul” pripada klasi Milgem, prvoj klasi fregata koja je u potpunosti razvijena i izgrađena u Turskoj.

Uz španjolsko-tursku pomorsku formaciju, očekuje se dolazak i drugih NATO-ovih operativnih formacija u Kiel, uključujući Stajalnu skupinu za protuminsko djelovanje 1 i dio Stalne pomorske skupine 1 (SNMG1).

