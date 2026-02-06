Nastavak ispovjesti žene koja tvrdi da je u braku sa partnerom Milice Todorović: “Nakon proslave došao je kući i legao pored mene…”

On je meni rekao da on se neće razvesti od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i djecu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam cijeli život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to dogodilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svijet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena… Ne znam tko su ti ljudi sa kojima se on druži – rekla je LJ. M. i dodala da je njen suprug sinoć bio na proslavi povodom rođenja sina, a onda se vratio u njihovu kuću i legao spavato.

-On je sinoć otišao na tu proslavu, vratio se kući kod mene i legao spavati. Strašno, da ne vjerujete… Ja sam emocionalno slomljena i potresena. Ja želim da se razvedem, ali on je rekao da ne želi – poručila je ona i otkrila u kakvom je sada stanju cijela obitelj zbog svega što im se događa,piše Espreso

-Bila sam kod liječnika, na lijekovima sam mejsec dana, mnogo sam potresena, moja djeca i ja mnogo patimo. Ja moram zaštititi svoju djecu, to je prvo i osnovno, a ostalo kako bude. Pijem jake lijekove za smirenje, kao i moj sin od 18 godina koji je također pod jakim stresom, i to je to što možete od mene čuti- otkrila je LJ. M.

