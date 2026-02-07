Predah od pregovora: Kushner i Witkoff posjetili nosač USS Abraham Lincoln

Kushner i Witkoff pozvani su u posjet nosaču zrakoplova, koji je dio udarne skupine nosača zrakoplova Lincoln, od strane zapovjednika američkog Središnjeg zapovjedništva, admirala Brada Coopera, rekao je visoki američki dužnosnik. Namjera putovanja bila je izraziti zahvalnost američkim pripadnicima vojske u regiji, dodao je dužnosnik.

Posjet služi kao oštar podsjetnik da, iako su SAD i Iran sada ponovno uključeni u pregovore, Trumpova administracija i dalje održava značajno vojno gomilanje na Bliskom istoku. Ta se prisutnost ubrzala posljednjih tjedana dok je Trump razmatrao opcije za napad na Iran, ali nije bilo naznaka da je donesena ikakva odluka o nastavku s preispitivanjem opcija.

Posjet je uslijedio nakon što je predsjednik Donald Trump u petak novinarima rekao da su SAD imale “vrlo dobre razgovore” s Iranom nakon što su delegacije obje zemlje sudjelovale u neizravnim razgovorima u Omanu u petak.

„Čini se da Iran jako želi postići dogovor“, rekao je predsjednik u zrakoplovu Air Force One. „Moramo vidjeti kakav će to biti dogovor.“

Sastanci su bili prvi krug pregovora između dviju strana otkako su SAD i Izrael napali Iran prošlog ljeta .

Posjet nosaču zrakoplova bio je nešto o čemu su i Omanci i Iranci znali prije nego što se dogodio, rekao je jedan od regionalnih izvora, prenosi CNN.

