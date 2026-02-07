Lice puno šećera ili mliječnih proizvoda? Vaša koža pokazuje šta jedete previše

Stručnjaci kažu da neki ljudi imaju ‘šećerno lice’ zbog prekomjernog unosa jednostavnih ugljikohidrata ili ‘mliječno lice’ zbog prekomjerne konzumacije mliječnih proizvoda.

Istraživanje predstavljeno na Kongresu Evropske akademije za dermatologiju i venereologiju u Madridu pokazalo je da 50 posto ljudi s aknama konzumira mliječne proizvode.

Uticaj ishrane na kožu

Ono što jedemo utiče na stanje naše kože. Akne su češće kod ljudi koji konzumiraju mliječne proizvode, prema istraživanju predstavljenom na Kongresu Evropske akademije za dermatologiju i venereologiju u Madridu 2019. godine, prenosi Govorise.

Naučnici su analizirali niz faktora, uključujući dnevnu ishranu 6.700 ljudi sa tri kontinenta – Evrope, Južne i Sjeverne Amerike. Studiju je vodila profesorica Brigitte Dréno.

Prema Healthlineu, 50 posto ispitanika s aknama konzumiralo je mliječne proizvode. Pojava promjena na koži također je povezana s konzumiranjem slatkiša , što može doprinijeti aknama, ali potrebna su dodatna istraživanja kako bi se to potvrdilo.

Dr. Fran E. Cook-Bolden, hirurginja i dermatologinja, objašnjava da mliječni proizvodi sadrže velike količine laktoze, odnosno mliječnog šećera.

„Postoji mnogo dokaza da šećer podstiče upalu ne samo kod akni već i kod mnogih drugih bolesti“, rekla je za Healthline.

Cook-Bolden upozorava da hrana s visokim glikemijskim indeksom također može uzrokovati akne , pa preporučuje dijetu s niskim glikemijskim indeksom. Kada tijelo redovno konzumira hranu koja brzo podiže nivo glukoze u krvi, mora proizvoditi više inzulina, što može pogoršati stanje kože.

Ona savjetuje konzumiranje hrane bogate omega-3 masnim kiselinama. Za one koji vole mliječne proizvode ili ih koriste u kuhanju, preporučuje alternative poput bademovog mlijeka.

‘Šećerno i mliječno lice’

Nigma Talib, stručnjakinja za njegu kože, tvrdi da ishrana može biti vidljiva na licu. Prema njenim riječima, neko može imati ‘mliječno lice’ ili ‘šećerno lice’. Određena hrana ne samo da uzrokuje akne, već i bore.

„Ponekad imam želju da priđem strancima i kažem im da izbace mlijeko iz prehrane ili smanje unos tjestenine“, kaže ona.

Stručnjak ističe da samo jedan dan prehrane bogate pšenicom može kod nekih ljudi uzrokovati oticanje ili nadutost . Isto važi i za vino – nekoliko čaša može dovesti do bora oko očiju i usta. Jedenje sira može uzrokovati bubuljice ili tamne krugove ispod očiju,piše N1

Prema njenim riječima, zadebljanja i bijele mrlje na bradi, otečeni kapci i tamni krugovi oko očiju mogu biti znaci intolerancije na mliječne proizvode. Preporučuje da ih potpuno izbacite iz prehrane najmanje tri sedmice i pratite učinke.

S druge strane, bijela ili sivkasta koža, bolne bubuljice, bore i mrlje na čelu te opuštena koža ispod očiju znakovi su da u prehrani ima previše šećera. Nigma Talib stoga savjetuje potpuno izbacivanje peciva, voćnih sokova, gaziranih pića, slatkiša, kolača i deserta.

