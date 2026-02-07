Nikola iz Srbije u jeku krize bio na Grenlandu: Spavali su u čizmama

Šta treba da znate:

Novinar Euronewsa Srbija Nikola Krunić boravio je u Nuku tokom političke krize koja je uznemirila Grenland.

Iako na ulicama nije bilo vojske ni protesta, među građanima je vladala snažna zabrinutost.

Lokalno stanovništvo strahuje od mogućih poteza Vašingtona i ne vjeruje ublaženoj retorici Donalda Trampa.

Grenlandske vlasti izdale su preporuke za ponašanje u vanrednim situacijama.

Psihološki pritisak raste – sve više građana traži stručnu pomoć.

Iako ni Grenlanđani, ali ni čitav svijet, nisu znali šta će Donald Tramp, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odlučiti, na ulicama se, prema Nikolinim riječima, nije osjetila tenzija jer se nisu mogli vidjeti vojska, političke parole, kao ni okupljanja ljudi.

Spavaju sa čizmama na nogama

“Život se u Nuku odvijao regularno. Međutim, tek kad zastanete i kad se zapričate malo duže sa lokalcima onda vidite koliko su oni zapravo zabrinuti. Naravno, oni to ne žele da kažu pred kamerama. Mi smo imali problem da ubedimo bilo koga od njih da stane pred kamere jer oni nisu navikli na toliku pažnju i reflektore svetskih medija. Drugo, postoji ta jezička barijera, ali oni koji su govorili ‘off the record’, oni su zabrinuti, Trampu ne veruju ništa iako je ublažio retoriku. I kako mi reče jedna Grenlanđanka, spavaju sa čizmama na nogama iščekujući naredne poteze Vašingtona”, kaže Krunić za “Nezavisne novine”.

Prema njegovim riječima, to je najslikovitiji opis kako su Grenlanđani sve to doživjeli.

“Grenlandske vlasti čak su izdale uputstvo za ponašanje u vanrednim situacijama gde su stanovnici dobijali instrukcije kako da se prištede zalihe hrane, zalihe goriva, da im se olakša pristup lovačkim puškama kako bi mogli da obezbede dovoljno hrane”, navodi ona.

“Vi Balkanci ste navikli na mnogo gore stvari”

Kako dodaje, oni nisu navikli na nevolje.

“Oni su navikli na miran život, da se bave svojim svakodnevnim aktivnostima, ribolovom, lovom, tako da je dovoljno da neko od zvaničnika malo povisi ton pa da se oni uznemire i budu u nekoj vrsti vanrednog stanja. Meni je čak i Avarak Olsen, gradonačelnica Nuka, rekla da tokom poslednjih nekoliko meseci sve veći broj građana traži psihološku pomoć i podršku, prosto nisu navikli na takvu vrstu zaoštravanja”, priča on.

Nešto zanimljivo mu je rekla i danska novinarka s kojom je razgovarao u Kopenhagenu.

“Nemoj da se čudiš. Mi prosto nismo navikli na nevolje, za razliku od vas Balkanaca koji ste navikli na mnogo gore stvari, tako da za nas je sve ovo veliki šok”, ističe Nikola.

Ulice bez vojske

Uprkos krizi i neizvjesnosti, vojske na ulicama nije bilo.

“Za nekoliko dana video sam samo dva uniformisana lica. Jedno je bilo u našem hotelu, a drugo na aerodromu. Niko od njih nije imao ni naoružanje, ni balističku opremu. Bili su samo u uniformi, totalno razoružani i to je sve što sam video od vojske. I jedan brod koji je bio usidren u gradskoj luci. Njega smo videli iz daljine. Da li ih je bilo još, ne znam. Nismo obišli celu luku, jer tu ima i vojna zona”, kaže on.

Samo jedna osoba stala pred kameru

Pred kamere, kao što smo već spomenuli, Grenlanđani nisu htjeli, ne zato što su hladni prema ljudima, već što im se, kako priča Nikola, smučilo da odgovaraju mjesecima na jedna te ista pitanja. Jedina osoba koja je stala pred kameru bila je upravo gradonačelnica Nuka.

Međutim, iako je pred kamere htjela, odmah u startu ih je ograničila.

“Pre intervjua je meni rekla: ‘Nemoj ništa da me pitaš vezano za politička i bezbednosna pitanja, to je isključivo u nadležnosti Kopenhagena. Mene možeš samo da pitaš o običnim ljudima, o njihovom životu i kako cela situacija utiče na njih’. Tako nas je ona ograničila, i to je otprilike kao da bokseru vežeš jednu ruku i kažeš: ‘Hajde da radimo sparing'”, prisjeća se Krunić.

Nestanak struje – strah za Grenlanđane

Za putovanje vezuje i anegdotu: dan prije njegovog dolaska u Nuku je nestalo struje.

“Grenlanđani su se doslovno preplašili jer su na prvu pomislili da je reč o sabotaži, o namernom aktu. Ta paranoja je ogromna. Na kraju se ispostavilo što se tiče tog kvara da nije bilo nikakve sabotaže, nego da je jak vetar koji je duvao s mora oštetio elektroinstalacije i da je zbog toga došlo do privremenog nestanka struje”, priča on za “Nezavisne novine”,piše Nezavisne

Lakše naći palmu nego sagovornika

Za svoj boravak na Grenlandu i izvještavanje Nikola kaže da će biti upisano podebljanim slovima u CV-u.

“Mislim da je bilo lakše naći palmu na Grenlandu nego sagovornika. Mislim da su mi i dalje pred očima pozivni brojevi za Dansku i Grenland +45, odnosno +299. Svakako jedinstveno iskustvo”, ističe on.

Facebook komentari