Oglasila se Marija Šerifović, stala u odbranu Milice Todorović

Pjevačica Milica Todorović nedavno je postala majka, a ubrzo se našla u središtu pažnje zbog oca svog sina Bogdana, za kojeg se priča da je oženjen i “ima još dvoje djece”. Usred drame oglasila se i njezina scenska kolegica Marija Šerifović, naglasivši da “nije vrijeme za takve tračeve”.

– Ima trenutaka kada najvažnije nije što se dogodilo, već kada se o tome priča. A ovo je krivi trenutak – započela je Marija.

– Govorimo o ženi koja je prije nekoliko dana donijela život na svijet, u tijelu koje još uvijek boli i duši koja je otvorenija nego ikad. U ovakvim danima, jedino što ima smisla je tišina i ljubav – dodala je zatim.

Ni tu Šerifović nije stala.

– Nijedna priča nije cijela dok se ne sagleda iz svih uglova, a nijedan sud nije čist ako je donijet iz udobnosti tuđeg života. Javnost nema pravo na sve, a radoznalost nije isto što i istina – zaključila Marija.

